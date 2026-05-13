Почему трудовые мигранты едут работать в Украину: основные причины

Мужчины и строительство в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Пока миллионы украинцев работают за рубежом, в самой Украине все активнее ищут работников среди иностранцев. Бизнес уже тестирует легальные механизмы привлечения людей из Азии для работы на производствах, в логистике и пищевой промышленности. Особенно остро проблема нехватки кадров проявилась после мобилизации и дефицита рабочей силы в отдельных отраслях.

Но часть предприятий без трудовых мигрантов может потерять возможность работать на полную мощность, сообщил нардеп от "Слуги народа" Богдан Кицак в эфире Ранок.LIVE.

Работа в Украине для иностранцев

Украинские компании уже начали активно пользоваться механизмом официального привлечения иностранных работников. По словам депутата, бизнес протестировал юридические процедуры и понял, как легально оформлять таких сотрудников.

"Завоз иностранных работников в Украину сейчас приобретает больший масштаб", — подчеркнул Кицак.

Речь идет прежде всего о работниках из Бангладеш, Пакистана и Индии. Депутат пояснил, что многие из них соглашаются работать даже за минимальную зарплату, что позволяет предприятиям закрывать вакансии для низкоквалифицированной работы.

Почему иностранцы едут в Украину

Несмотря на войну и экономические риски, Украина для части иностранцев выглядит дешевле для жизни, чем некоторые страны Европы. По словам Кицака, аренда жилья, питание и коммунальные расходы здесь часто ниже, а это позволяет работникам больше откладывать.

"Если мы считаем стоимость жизни относительно того, сколько ты зарабатываешь и сколько у тебя остается на выходе, то у нас не самые плохие условия по сравнению с европейскими странами", — отметил депутат.

В то же время он признает, что для многих мигрантов Украина является лишь промежуточным этапом перед переездом в другие государства ЕС.

Где работают мигранты

Наибольший спрос на иностранную рабочую силу сейчас наблюдается в легкой промышленности, металлургии, логистике и пищевом секторе. Именно там нужны работники для монотонной физической работы в сменах.

Кицак рассказал, что в Украине уже работают специализированные компании, которые занимаются поиском кадров за рубежом, оформлением документов, адаптацией и решением языкового барьера.

"Такие компании сейчас занимаются хантингом или поиском таких работников в разных странах мира для того, чтобы решать запросы украинских предпринимателей", — пояснил он.

В то же время в высокотехнологичных отраслях ситуация другая. По словам депутата, в сфере ВПК и сложного производства работодатели делают ставку именно на украинских специалистов из-за их квалификации и инженерного опыта.

Кицак убежден, что для сложных технических направлений внутреннего кадрового ресурса Украины пока хватает. Но в сферах, где требуется большое количество работников для стабильной работы производства, бизнес все чаще смотрит в сторону трудовых мигрантов.

