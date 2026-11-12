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Главная Финансы Не только за боевые задачи: кому из военных полагаются дополнительные 30 000 гривен

Не только за боевые задачи: кому из военных полагаются дополнительные 30 000 гривен

Ua ru
12 ноября 2026 07:30
Денежное обеспечение военнослужащих: кому выплачивают надбавку в размере 30 000 грн и как начисляют вознаграждение Генштаб/Telegram
Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб/Telegram

Украинские военнослужащие могут получать дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен за выполнение определенных боевых и специальных задач. Эта выплата предусмотрена для тех, кто участвует в подготовке резервов, обеспечивает работу военных группировок, занимается разминированием или защищает критически важную инфраструктуру. При этом деньги начисляются не автоматически.

Об основаниях для получения надбавки рассказал в соцсети Threads военный финансист под ником spirit.ua.finik, передают Новини.LIVE.

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Кто из военных имеет право на 30 000 гривен

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 168, дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен предусмотрено военнослужащим за выполнение боевых или специальных задач в соответствии с боевыми приказами и распоряжениями.

В частности, на выплату могут претендовать военные, выполняющие следующие задачи:

  • проходят коллективную подготовку в ходе восстановления боеспособности в составе резерва Главнокомандующего ВСУ;
  • осуществляют управление группировками войск в составе развернутых пунктов управления Генерального штаба;
  • работают в специальных группах в пределах областей, где ведутся боевые действия, по решению Главнокомандующего ВСУ или начальника Генштаба;
  • занимаются разминированием территорий за пределами районов ведения боевых действий;
  • обеспечивают действующие военные группировки непосредственно в районах боевых действий;
  • выполняют задачи по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры за пределами военных городков.

Таким образом, дополнительное вознаграждение охватывает различные виды военной деятельности. Его могут получать не только военные, находящиеся непосредственно на передовой, но и те, кто выполняет специальные задачи в тылу или обеспечивает работу боевых подразделений.

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Как военным начисляют дополнительные 30 000 грн

Выплату рассчитывают пропорционально времени, в течение которого военнослужащий фактически выполнял соответствующие задачи. Учитываются конкретные дни или часы участия в такой деятельности.

Основанием для начисления вознаграждения являются:

  • боевые распоряжения;
  • приказы командира воинской части;
  • ежемесячный табель учета рабочего времени и выполнения задач.

Важно, что дополнительные 30 000 гривен не выплачиваются автоматически всем военнослужащим, работающим в тылу или занимающимся обеспечением.

Право на вознаграждение зависит от фактического выполнения определенных задач, соответствующих приказов и документального подтверждения участия военнослужащего.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие выплаты полагаются военным, вернувшимся после СЗЧ. Денежное обеспечение возобновляется после прибытия в воинскую часть. В частности, это предусматривает зачисление в списки личного состава.

Также Новини.LIVE писали, с каких выплат военнослужащих взимаются алименты. Размер удержаний зависит от решения суда или договоренности между родителями. Единовременное пособие, отдельные компенсации и целевые выплаты могут не входить в алиментную базу. 

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Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

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