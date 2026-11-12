Не только за боевые задачи: кому из военных полагаются дополнительные 30 000 гривен
Украинские военнослужащие могут получать дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен за выполнение определенных боевых и специальных задач. Эта выплата предусмотрена для тех, кто участвует в подготовке резервов, обеспечивает работу военных группировок, занимается разминированием или защищает критически важную инфраструктуру. При этом деньги начисляются не автоматически.
Об основаниях для получения надбавки рассказал в соцсети Threads военный финансист под ником spirit.ua.finik, передают Новини.LIVE.
Кто из военных имеет право на 30 000 гривен
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 168, дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен предусмотрено военнослужащим за выполнение боевых или специальных задач в соответствии с боевыми приказами и распоряжениями.
В частности, на выплату могут претендовать военные, выполняющие следующие задачи:
- проходят коллективную подготовку в ходе восстановления боеспособности в составе резерва Главнокомандующего ВСУ;
- осуществляют управление группировками войск в составе развернутых пунктов управления Генерального штаба;
- работают в специальных группах в пределах областей, где ведутся боевые действия, по решению Главнокомандующего ВСУ или начальника Генштаба;
- занимаются разминированием территорий за пределами районов ведения боевых действий;
- обеспечивают действующие военные группировки непосредственно в районах боевых действий;
- выполняют задачи по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры за пределами военных городков.
Таким образом, дополнительное вознаграждение охватывает различные виды военной деятельности. Его могут получать не только военные, находящиеся непосредственно на передовой, но и те, кто выполняет специальные задачи в тылу или обеспечивает работу боевых подразделений.
Как военным начисляют дополнительные 30 000 грн
Выплату рассчитывают пропорционально времени, в течение которого военнослужащий фактически выполнял соответствующие задачи. Учитываются конкретные дни или часы участия в такой деятельности.
Основанием для начисления вознаграждения являются:
- боевые распоряжения;
- приказы командира воинской части;
- ежемесячный табель учета рабочего времени и выполнения задач.
Важно, что дополнительные 30 000 гривен не выплачиваются автоматически всем военнослужащим, работающим в тылу или занимающимся обеспечением.
Право на вознаграждение зависит от фактического выполнения определенных задач, соответствующих приказов и документального подтверждения участия военнослужащего.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие выплаты полагаются военным, вернувшимся после СЗЧ. Денежное обеспечение возобновляется после прибытия в воинскую часть. В частности, это предусматривает зачисление в списки личного состава.
Также Новини.LIVE писали, с каких выплат военнослужащих взимаются алименты. Размер удержаний зависит от решения суда или договоренности между родителями. Единовременное пособие, отдельные компенсации и целевые выплаты могут не входить в алиментную базу.