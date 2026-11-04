Военнослужащий на задании. Фото: Генштаб/Telegram

Военнослужащим, самовольно покинувшим воинскую часть или место службы, прекращают выплачивать денежное довольствие. После возвращения к исполнению обязанностей начисления возобновляются, однако получить деньги за период СОЧ невозможно. В то же время сам факт самовольного отсутствия не является основанием для автоматической блокировки банковской карты или счета.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Когда военным прекращают выплачивать деньги при СОЧ

Выплату денежного довольствия военнослужащему, самовольно покинувшему воинскую часть или место службы, прекращают со дня совершения самовольного отсутствия. Для этого командир воинской части издает соответствующий приказ.

Основные правила определены Порядком выплаты денежного довольствия военнослужащим, утвержденным приказом Министерства обороны Украины от 7 июня 2018 года № 260.

Согласно документу, начисление приостанавливается со дня самовольного оставления части или места службы, а возобновляется со дня возвращения военнослужащего. Оба решения должны быть оформлены приказом командира.

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То есть определяющей является дата фактического совершения самовольного оставления части, а не день возбуждения уголовного дела, внесения сведений в определенную базу данных или появления соответствующего статуса в приложении "Армия+".

Важно учитывать, что денежное обеспечение состоит не только из основной выплаты. В него также входят:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

прочие надбавки и доплаты;

премия.

Таким образом, во время СОЧ военнослужащему прекращают выплачивать все денежное обеспечение, а не только его отдельную часть.

Дополнительные правила установлены статьей 24 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" № 2232-XII. Согласно ей, за период с момента самовольного оставления воинской части или места службы до возвращения военнослужащему не предоставляются денежное, продовольственное, вещевое и другие виды обеспечения.

Также это время не засчитывается в срок военной службы, выслугу в воинском звании и выслугу лет для определенных законом выплат и пенсионных расчетов.

Могут ли заблокировать банковскую карту из-за СОЧ

Сам факт самовольного оставления воинской части не является основанием для автоматической блокировки банковской карты или счета военнослужащего.

В данном случае необходимо различать прекращение выплаты денежного довольствия и арест средств на банковском счете.

Воинская часть прекращает начисление денег в соответствии с приказом МОУ № 260 и статьей 24 Закона № 2232-XII. Однако эти нормы не предусматривают автоматического закрытия или блокировки банковского счета через СОЧ.

Арест средств является отдельной процедурой, для которой требуются определенные законом основания.

В частности, в рамках уголовного производства арест имущества, включая безналичные средства на счетах, регулируется статьей 170 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Для этого необходимо соответствующее процессуальное решение, в частности постановление следственного судьи или суда.

Выплатят ли деньги за период СОЧ после возвращения

После возвращения в воинскую часть военнослужащему не выплачивают денежное обеспечение за время самовольного отсутствия. Возобновление начислений касается только дальнейшего прохождения службы.

Статья 24 Закона № 2232-XII прямо предусматривает, что со дня самовольного оставления воинской части или места службы до дня возвращения военнослужащий не получает денежного и других видов обеспечения.

Приказ МОУ № 260 также устанавливает, что выплаты приостанавливаются со дня самовольного отсутствия и возобновляются после возвращения.

Например, если военнослужащий находился в СОЧ два месяца, а затем вернулся к исполнению обязанностей, он не получит денежное обеспечение задним числом за этот период.

Отдельная ситуация возникает, если военнослужащий считает, что СОЧ зафиксировали ошибочно или неправильно определили период его отсутствия. В таком случае речь идет об исправлении недостоверных сведений и правовых последствиях соответствующего приказа, а не об оплате времени СОЧ.

Когда возобновляют денежное обеспечение после СОЧ

Выплаты возобновляются после прибытия военнослужащего в воинскую часть и надлежащего оформления его возвращения. В частности, это предусматривает зачисление в списки личного состава.

Восстановление денежного обеспечения оформляется приказом командира воинской части. После этого средства начисляются за период дальнейшего прохождения службы. Время пребывания в СОЧ в оплачиваемый период не включается.

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