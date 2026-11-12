Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб/Telegram

Українські військовослужбовці можуть отримувати додаткову винагороду у розмірі 30 000 гривень за виконання визначених бойових і спеціальних завдань. Ця виплата передбачена для тих, хто бере участь у підготовці резервів, забезпечує роботу військових угруповань, займається розмінуванням або захищає критичну інфраструктуру. Водночас гроші нараховують не автоматично.

Про підстави для отримання надбавки розповів у соцмережі Threads військовий фінансист під ніком spirit.ua.finik, передають Новини.LIVE.

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Хто з військових має право на 30 000 гривень

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 168, додаткова винагорода у розмірі 30 000 гривень передбачена військовослужбовцям за виконання бойових або спеціальних завдань відповідно до бойових наказів і розпоряджень.

Зокрема, на виплату можуть претендувати військові, які виконують такі завдання:

проходять колективну підготовку під час відновлення боєздатності у складі резерву Головнокомандувача ЗСУ;

здійснюють управління угрупованнями військ у складі розгорнутих пунктів управління Генерального штабу;

працюють у спеціальних групах у межах областей, де ведуться бойові дії, за визначенням Головнокомандувача ЗСУ або начальника Генштабу;

займаються розмінуванням територій поза районами ведення бойових дій;

забезпечують діючі військові угруповання безпосередньо в районах бойових дій;

виконують завдання з протиповітряного прикриття та наземної оборони об'єктів критичної інфраструктури поза межами військових містечок.

Таким чином, додаткова винагорода охоплює різні види військової діяльності. Її можуть отримувати не лише військові, які перебувають безпосередньо на передовій, а й ті, хто виконує спеціальні завдання в тилу або забезпечує роботу бойових підрозділів.

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Як військовим нараховують додаткові 30 000 грн

Виплату розраховують пропорційно до часу, протягом якого військовослужбовець фактично виконував відповідні завдання. Враховують конкретні дні або години залучення до такої діяльності.

Підставою для нарахування винагороди є:

бойові розпорядження;

накази командира військової частини;

щомісячний табель обліку робочого часу та виконання завдань.

Важливо, що додаткові 30 000 гривень не виплачують автоматично всім військовослужбовцям, які працюють у тилу або займаються забезпеченням.

Право на винагороду залежить від фактичного виконання визначених завдань, відповідних наказів і документального підтвердження участі військового.

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