Блокировка банковских счетов и мобильного приложения: Верховный Суд назвал законные основания

Мужчина у банкомата, банковская карта. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы рискуют лишиться доступа к своим собственным деньгам. Это не всегда происходит из-за мошенничества или долгов. Верховный Суд разъяснил, в каких случаях банк может временно заблокировать доступ к интернет-банкингу и почему такая ситуация угрожает даже обычным пенсионерам или переселенцам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ассоциацию налогоплательщиков Украины.

В чем дело

В подобной ситуации оказалась украинская пенсионерка. Банк заблокировал ей доступ к интернет-банкингу после того, как ее данные появились в уголовном производстве по делу о возможном пенсионном мошенничестве.

Финучреждение попросило женщину лично прийти в отделение с документами, чтобы еще раз подтвердить свою личность. Но пенсионерка сочла, что это незаконно, и обратилась в суд.

Сначала апелляционный суд встал на ее сторону. Но Верховный Суд пересмотрел дело и пришел к иному заключению.

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Что решил Верховный Суд

В постановлении от 1 июля 2026 года по делу № 331/194/25 Верховный Суд признал, что банк действовал законно. Суд пояснил, что временно заблокировать доступ к интернет-банкингу и полностью закрыть счет — это совершенно разные вещи.

Если банку необходимо убедиться, что счетом пользуется именно его владелец, он может ограничить дистанционное обслуживание до завершения проверки.

Почему банк может заблокировать онлайн-доступ

Банки не могут просто игнорировать подозрительные ситуации. Если поступает информация от правоохранительных органов или система финансового мониторинга выявляет риски, банк обязан проверить клиента. Иногда для этого приходится временно закрывать доступ к мобильному приложению или интернет-банкингу.

То есть это не наказание клиента, а способ убедиться, что его счетом не пользуются посторонние люди.

Почему это важно для переселенцев

Особенно болезненной такая ситуация может быть для ВПЛ, жителей прифронтовых или временно оккупированных территорий, а также тех, кто находится за границей. Для многих из них мобильный банкинг — это единственная возможность получать пенсию, социальные выплаты или помощь от родственников.

Им следует помнить, что банки часто просят лично прийти в отделение с паспортом. Но если у человека физически нет возможности выехать из-за боевых действий или он находится за тысячи километров от Украины, он остаётся без доступа к собственным деньгам.

При этом Верховный Суд отметил, что даже такие сложные жизненные обстоятельства не освобождают банки от обязанности проводить проверку клиентов.

Когда блокировка считается законной

Суд постановил, что временная блокировка онлайн-доступа может быть законной, если:

необходимо повторно подтвердить личность клиента;

возникли подозрения, что счетом может пользоваться кто-то другой;

банк получил информацию от правоохранительных органов;

финансовый мониторинг выявил риски.

Но это еще не означает, что счет закроют или у человека заберут деньги. Речь идет именно о временном ограничении доступа к онлайн-сервисам на время проверки.

Как не попасть в такую ситуацию

Специалисты советуют не откладывать обновление своих данных, если банк просит пройти повторную идентификацию. Если есть возможность подтвердить личность удаленно, лучше сделать это сразу. Например, через "Дия.Подпись", видеоверификацию или другой сервис банка.

Это поможет избежать ситуации, когда доступ к мобильному приложению или интернет-банкингу заблокируют именно тогда, когда деньги нужны срочно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк и Ощадбанк могут быть приватизированы. Однако этот вопрос будет рассматриваться только после утверждения новой стратегии развития государственных банков. На данный момент окончательного решения нет, хотя потенциальные инвесторы уже проявляют интерес к этим учреждениям.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы за рубежом могут удаленно пользоваться банковскими услугами ПриватБанка. В частности, через приложение Приват24 можно открыть Digital-карту и перевести средства на карту ПриватБанка в Украине. Если перевод осуществляется в иностранной валюте на гривневую карту, банк автоматически конвертирует средства по своему курсу.