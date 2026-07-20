Блокування банківських рахунків і мобільного застосунку: Верховний Суд назвав законні причини

Чоловік біля банкомату, банківська картка. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці ризикують залишитися без доступу до своїх же грошей. Це не завжди відбувається через шахрайство чи борги. Верховний Суд пояснив, у яких випадках банк може тимчасово заблокувати інтернет-банкінг і чому така ситуація загрожує навіть звичайним пенсіонерам або переселенцям.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Асоціацію платників податків України.

У чому справа

У подібній ситуації опинилася українська пенсіонерка. Банк заблокував їй доступ до інтернет-банкінгу після того, як її дані з'явилися у кримінальному провадженні щодо можливого пенсійного шахрайства.

Фінустанова попросила жінку особисто прийти до відділення з документами, щоб ще раз підтвердити свою особу. Але пенсіонерка вважала, що це незаконно, і звернулася до суду.

Спочатку апеляційний суд став на її бік. Але Верховний Суд переглянув справу і зробив інший висновок.

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Що вирішив Верховний Суд

У постанові від 1 липня 2026 року у справі №331/194/25 Верховний Суд визнав, що банк діяв законно. Суд пояснив, що тимчасово заблокувати доступ до інтернет-банкінгу і повністю закрити рахунок — це зовсім різні речі.

Якщо банку потрібно переконатися, що рахунком користується саме його власник, він може обмежити дистанційне обслуговування до того, як завершить перевірку.

Чому банк може заблокувати онлайн-доступ

Банки не можуть просто ігнорувати підозрілі ситуації. Якщо надходить інформація від правоохоронців або система фінансового моніторингу показує ризики, банк зобов'язаний перевірити клієнта. Іноді для цього доводиться тимчасово закривати доступ до мобільного застосунку чи інтернет-банкінгу.

Тобто це не покарання клієнта, а спосіб переконатися, що його рахунком не користуються сторонні люди.

Чому це важливо для переселенців

Особливо болісною така ситуація може бути для ВПО, жителів прифронтових або тимчасово окупованих територіях, а також тих, хто перебуває за кордоном. Для багатьох із них мобільний банкінг — це єдина можливість отримувати пенсію, соціальні виплати чи допомогу від родичів.

Їм варто пам'ятати, що банки часто просять особисто прийти до відділення з паспортом. Але якщо фізично не має змоги виїхати через бойові дії чи людина перебуває за тисячі кілометрів від України, вона залишається без доступу до власних грошей.

При цьому Верховний Суд зазначив, що навіть такі складні життєві обставини не звільняють банки від обов'язку проводити перевірку клієнтів.

Коли блокування вважається законним

Суд вирішив, що тимчасове блокування онлайн-доступу може бути законним, якщо:

потрібно повторно підтвердити особу клієнта;

виникли підозри, що рахунком може користуватися хтось інший;

банк отримав інформацію від правоохоронних органів;

фінансовий моніторинг виявив ризики.

Але це ще не означає, що рахунок закриють або заберуть у людини гроші. Йдеться саме про тимчасове обмеження доступу до онлайн-сервісів, поки триває перевірка.

Як не потрапити в таку ситуацію

Фахівці радять не відкладати оновлення своїх даних, якщо банк просить пройти повторну ідентифікацію. Якщо є можливість підтвердити особу дистанційно, краще це зробити одразу. Наприклад, через Дія.Підпис, відеоверифікацію чи інший сервіс банку.

Якщо банк пропонує пройти дистанційну ідентифікацію через Дія.Підпис, відеоверифікацію чи інші електронні сервіси, краще не відкладати. Це допоможе уникнути ситуації, коли доступ до мобільного застосунку або інтернет-банкінгу заблокують саме тоді, коли гроші потрібні терміново.

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