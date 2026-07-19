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Главная Финансы Переводы из-за границы: как пополнить карту ПриватБанка в Украине

Переводы из-за границы: как пополнить карту ПриватБанка в Украине

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 07:01
Денежные переводы из-за границы через «ПриватБанк»: как воспользоваться услугой
Отделение ПриватБанка, деньги, мужчина со смартфоном. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

У многих граждан, которые из-за полномасштабной войны с Россией уехали за границу, в Украине по-прежнему остаются родные. Они нередко нуждаются в финансовой поддержке, при этом осуществить международный перевод позволяет практически каждый украинский банк. Такую услугу предоставляет и ПриватБанк.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как отправить деньги из-за границы на карту ПриватБанка.

Подробнее о переводах из-за границы на карту ПриватБанка

Эту услугу, как указано на сайте банка, можно получить:

  • в приложении или на сайте Приват24;
  • в любом отделении ПриватБанка.

Если вы находитесь за границей, осуществить денежный перевод на карту в Украине можно только онлайн, открыв так называемую Digital-карту. Для этого:

  • авторизуйтесь в Приват24;
  • перейдите в меню и нажмите на Кошелек. Если у вас уже есть карты Привата, на экране появится вся информация о них. Найдите значок "+" (добавить новую карту);
  • выберите тип Digital-карты — кредитная или дебетовая;
  • укажите платежную систему — Visa, Mastercard или Union Pay.

На экране появится договор, который необходимо внимательно прочитать. Затем откроется паспорт потребительского кредитования, и вы нажимаете на кнопку Подписать.

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Как переводить деньги из-за границы на карту ПриватБанка

Когда Digital-карта станет доступной, её нужно будет пополнить. А чтобы перевести деньги через приложение Приват24, необходимо:

  • авторизоваться;
  • выбрать вкладку Все услуги;
  • найти Платежи — Перевод на карту ПриватБанка и выбрать номер карты, с которой хотите осуществить перевод, и валюту перевода;
  • ввести номер карты получателя и желаемую сумму перевода;
  • нажать Продолжить;
  • отправляете деньги родным или друзьям в Украине.

Валюта, которую вы переводите на гривневую карту, автоматически конвертируется в гривны по курсу "ПриватБанка". 

Как сообщали Новини.LIVE, с 2027 года отправка карт ПриватБанка станет платной. Услуга, как ожидается, будет стоить 80 гривен. Речь идет об отправке как за границу, так и по Украине.

Еще Новини.LIVE писали, что терминалы ПриватБанка при пополнении карточного счета наличными могут работать некорректно. По словам одного из клиентов, когда он переводил деньги, терминал после зачисления показал неполную сумму. После такого сбоя терминал не вернул 3 000 из внесенных 5 000 гривен.

ПриватБанк денежные переводы выезд за границу
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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