Главная Финансы Не только президентов — кого еще изображают на долларах США

Не только президентов — кого еще изображают на долларах США

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 18:44
Кого печатают на американских долларах — почему портреты этих людей есть на деньгах (фото)
Человек держит в руках купюры по 20, 50 и 100 долларов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Об американских долларах знают в каждой стране мира, в том числе и в Украине. На каждой купюре есть изображение известной фигуры, которая повлияла на историю США, однако малому количеству людей известно, чьи именно лица рисуют на купюрах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Читайте также:

Кого из выдающихся людей могут изобразить на американских долларах

На американских деньгах есть портреты пяти президентов страны и двух отцов-основателей США, пишет Gold Bureau. По правилам Министерства финансов Соединенных Штатов, на купюрах могут быть только те деятели, о чьей роли в истории знает народ.

Интересно, что на купюрах не печатают ныне живущих людей. Какая именно историческая фигура будет размещена на деньгах, решает министр финансов страны.

Кто изображен на 1 долларе

На банкноте номиналом 1 доллар — первый президент США Джордж Вашингтон. Он был командующим Континентальной армии, которая победила войска Великобритании и завоевала независимость для США.

null
Портрет Джорджа Вашингтона на купюре 1 доллара США. Скриншот из видео

Впервые на купюре его портрет напечатали еще в 1869 году вместо изображения министра финансов Салмона Чейза.

Кого печатают на 2 долларах

На банкноте номиналом 2 доллара изображен Томас Джефферсон — третий глава государства. Именно он является автором важнейшего для американцев документа — Декларации независимости, которая была написана в 1776 году.

null
Два доллара с портретом Томаса Джефферсона. Скриншот из видео

Прославился он и тем, что выкупил Луизиану у Франции — это позволило вдвое увеличить территорию США.

Купюра, на которой впервые напечатали Джефферсона, появилась на свет в 1869 году. До этого на двухдолларовой купюре был портрет Александра Гамильтона.

Кто есть на 5 долларах

Здесь есть портрет одного из самых известных американских политиков — президента Авраама Линкольна, во время правления которого в стране происходила Гражданская война, а также было отменено рабство.

null
Авраам Линкольн на купюре в 5 долларов. Скриншот из видео

Линкольн является первым в американской истории президентом, который погиб во время пребывания в должности: в апреле 1864 года он был застрелен во время просмотра спектакля в театре.

Чей портрет печатают на 10 долларах

На этой банкноте изображают Александра Гамильтона. Он не был президентом, но в истории запомнился первым министром финансов США и был одним из тех, кто писал Конституцию.

null
Александр Гамильтон - первый министр финансов США. Его портрет печатают на 10 долларовых купюрах

На посту министра Гамильтон заложил основы американской финансовой системы, создав:

  • Национальный банк;
  • налоговую службу;
  • таможенную службу.

Кого изображают на купюре 20 долларов

Это Эндрю Джексон — седьмой президент США, известный как первый "гражданин-президент". Все потому, что он был простолюдином, а не выходцем из элиты.

null
Портрет седьмого президента США Эндрю Джексона печатают на 20 долларовых купюрах. Скриншот из видео

Он возглавлял государство в период с 1829 по 1837 год и боролся за то, чтобы белые мужчины не из высшего сословия имели права среди избирателей.

Кто изображен на 50 долларах

На этих деньгах печатают портрет Улисса С. Грант — 18 президента США.

null
Национальный герой Улисс С. Грант на купюре в 50 долларов. Скриншот из видео

Он возглавлял армию Союза во время Гражданской войны и заставил капитулировать армию Конфедерации в 1865 году. Это событие сделало его национальным героем в стране.

Какой деятель изображен на купюре 100 долларов

На самой известной банкноте изображают Бенджамина Франклина. Он является одним из отцов-основателей, ученым, дипломатом и изобретателем.

null
100 долларов и портрет Бенджамина Франклина. Скриншот из видео

Единственный среди деятелей, кто поставил подпись под тремя ключевыми для страны документами:

  • Декларацией о независимости;
  • Парижским мирным договором;
  • Конституцией.

Кроме того, он экспериментировал с электричеством доказав, что молния — это электрический разряд. Также Франклин является создателем громоотвода, бифокальных очков и составителем карты, на которой замечены течения Гольфстрима.

Напомним, что сейчас самый большой номинал доллара - купюра в 100 долларов. Однако ранее в США выпускались купюры со значительно большим номиналом. Узнавайте также, почему на некоторых долларах рисуют звездочки.

доллар валюта деньги купюра долары
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
