Кого печатают на американских долларах — почему портреты этих людей есть на деньгах (фото)

Человек держит в руках купюры по 20, 50 и 100 долларов.

Об американских долларах знают в каждой стране мира, в том числе и в Украине. На каждой купюре есть изображение известной фигуры, которая повлияла на историю США, однако малому количеству людей известно, чьи именно лица рисуют на купюрах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Кого из выдающихся людей могут изобразить на американских долларах

На американских деньгах есть портреты пяти президентов страны и двух отцов-основателей США, пишет Gold Bureau. По правилам Министерства финансов Соединенных Штатов, на купюрах могут быть только те деятели, о чьей роли в истории знает народ.

Интересно, что на купюрах не печатают ныне живущих людей. Какая именно историческая фигура будет размещена на деньгах, решает министр финансов страны.

Кто изображен на 1 долларе

На банкноте номиналом 1 доллар — первый президент США Джордж Вашингтон. Он был командующим Континентальной армии, которая победила войска Великобритании и завоевала независимость для США.

Портрет Джорджа Вашингтона на купюре 1 доллара США. Скриншот из видео

Впервые на купюре его портрет напечатали еще в 1869 году вместо изображения министра финансов Салмона Чейза.

Кого печатают на 2 долларах

На банкноте номиналом 2 доллара изображен Томас Джефферсон — третий глава государства. Именно он является автором важнейшего для американцев документа — Декларации независимости, которая была написана в 1776 году.

Два доллара с портретом Томаса Джефферсона. Скриншот из видео

Прославился он и тем, что выкупил Луизиану у Франции — это позволило вдвое увеличить территорию США.

Купюра, на которой впервые напечатали Джефферсона, появилась на свет в 1869 году. До этого на двухдолларовой купюре был портрет Александра Гамильтона.

Кто есть на 5 долларах

Здесь есть портрет одного из самых известных американских политиков — президента Авраама Линкольна, во время правления которого в стране происходила Гражданская война, а также было отменено рабство.

Авраам Линкольн на купюре в 5 долларов. Скриншот из видео

Линкольн является первым в американской истории президентом, который погиб во время пребывания в должности: в апреле 1864 года он был застрелен во время просмотра спектакля в театре.

Чей портрет печатают на 10 долларах

На этой банкноте изображают Александра Гамильтона. Он не был президентом, но в истории запомнился первым министром финансов США и был одним из тех, кто писал Конституцию.

Александр Гамильтон - первый министр финансов США. Его портрет печатают на 10 долларовых купюрах

На посту министра Гамильтон заложил основы американской финансовой системы, создав:

Национальный банк;

налоговую службу;

таможенную службу.

Кого изображают на купюре 20 долларов

Это Эндрю Джексон — седьмой президент США, известный как первый "гражданин-президент". Все потому, что он был простолюдином, а не выходцем из элиты.

Портрет седьмого президента США Эндрю Джексона печатают на 20 долларовых купюрах. Скриншот из видео

Он возглавлял государство в период с 1829 по 1837 год и боролся за то, чтобы белые мужчины не из высшего сословия имели права среди избирателей.

Кто изображен на 50 долларах

На этих деньгах печатают портрет Улисса С. Грант — 18 президента США.

Национальный герой Улисс С. Грант на купюре в 50 долларов. Скриншот из видео

Он возглавлял армию Союза во время Гражданской войны и заставил капитулировать армию Конфедерации в 1865 году. Это событие сделало его национальным героем в стране.

Какой деятель изображен на купюре 100 долларов

На самой известной банкноте изображают Бенджамина Франклина. Он является одним из отцов-основателей, ученым, дипломатом и изобретателем.

100 долларов и портрет Бенджамина Франклина. Скриншот из видео

Единственный среди деятелей, кто поставил подпись под тремя ключевыми для страны документами:

Декларацией о независимости;

Парижским мирным договором;

Конституцией.

Кроме того, он экспериментировал с электричеством доказав, что молния — это электрический разряд. Также Франклин является создателем громоотвода, бифокальных очков и составителем карты, на которой замечены течения Гольфстрима.

Напомним, что сейчас самый большой номинал доллара - купюра в 100 долларов. Однако ранее в США выпускались купюры со значительно большим номиналом. Узнавайте также, почему на некоторых долларах рисуют звездочки.