Фальшивые доллары в 2025 году — что украинцам делать с такими деньгами

Доллары в конверте. Фото: УНИАН

В Украине в 2025 году сохраняется стабильный спрос на иностранную валюту. Однако никто не застрахован от того, что в какой-то момент получит фальшивые доллары, ведь мошенники постоянно работают над совершенствованием своих методов обмана.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что делать, если вам в руки попала фальшивая купюра.

Что делать с фальшивыми деньгами

Если вы нашли фальшивую долларовую банкноту, нужно немедленно сообщить об этом в банк или полицию. Попробовать рассчитаться такой купюрой — плохая идея, которая может привести к правовым последствиям.

Банк или полиция проведут экспертизу фальшивой купюры, составят акт и сохранят все реквизиты денежных знаков. Далее эту купюру передадут Национальному банку Украины, который проведет дополнительные проверки.

Если выяснится, что банкнота действительно фальшивая, начнутся поиски того, кто напечатал подделку. Вам придется рассказать, где именно вы получили ненастоящую иностранную валюту. Если удастся выяснить, кто передал фальшивые деньги, против этого человека могут применить правовые меры.

Если купюра окажется настоящей, ее вам должны вернуть. И наоборот — если подтвердится фальшивость, то такую купюру изымут.

Как понять, что доллар ненастоящий

Для того чтобы отличить фальшивые купюры от настоящих, нужно обратить внимание:

на водяной знак — его видно, если держать купюру против света. Если вы видите водяной знак с изображением соответствующего лица и суммы — купюра на 99% настоящая;

на материал денег — доллары печатают с использованием специального материала, поэтому на ощупь они не ощущаются, как обычная бумага.

Напомним, что украинцы могут заменить сильно изношенные купюры доллары или евро. Для этого нужно заказать услугу инкассо. Узнавайте также, стоит ли покупать доллары и евро для сбережений летом 2025 года.