Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Фальшивые доллары — что делать, если нашли подделку

Фальшивые доллары — что делать, если нашли подделку

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 17:45
Фальшивые доллары в 2025 году — что украинцам делать с такими деньгами
Доллары в конверте. Фото: УНИАН

В Украине в 2025 году сохраняется стабильный спрос на иностранную валюту. Однако никто не застрахован от того, что в какой-то момент получит фальшивые доллары, ведь мошенники постоянно работают над совершенствованием своих методов обмана.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что делать, если вам в руки попала фальшивая купюра.

Реклама
Читайте также:

Что делать с фальшивыми деньгами

Если вы нашли фальшивую долларовую банкноту, нужно немедленно сообщить об этом в банк или полицию. Попробовать рассчитаться такой купюрой — плохая идея, которая может привести к правовым последствиям.

Банк или полиция проведут экспертизу фальшивой купюры, составят акт и сохранят все реквизиты денежных знаков. Далее эту купюру передадут Национальному банку Украины, который проведет дополнительные проверки.

Если выяснится, что банкнота действительно фальшивая, начнутся поиски того, кто напечатал подделку. Вам придется рассказать, где именно вы получили ненастоящую иностранную валюту. Если удастся выяснить, кто передал фальшивые деньги, против этого человека могут применить правовые меры.

Если купюра окажется настоящей, ее вам должны вернуть. И наоборот — если подтвердится фальшивость, то такую купюру изымут.

Как понять, что доллар ненастоящий

Для того чтобы отличить фальшивые купюры от настоящих, нужно обратить внимание:

  • на водяной знак — его видно, если держать купюру против света. Если вы видите водяной знак с изображением соответствующего лица и суммы — купюра на 99% настоящая;
  • на материал денег — доллары печатают с использованием специального материала, поэтому на ощупь они не ощущаются, как обычная бумага.

Напомним, что украинцы могут заменить сильно изношенные купюры доллары или евро. Для этого нужно заказать услугу инкассо. Узнавайте также, стоит ли покупать доллары и евро для сбережений летом 2025 года.

НБУ деньги доллар валюта подделки
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации