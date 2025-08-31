Украинцам могут выдать доллары со звездочкой — что означает символ

Доллары в конверте. Фото: УНИАН

На некоторых долларовых купюрах есть необычный символ, который можно сразу и не заметить. Речь о маленькой звезде возле серийного номера.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что означает этот символ.

Что означают звездочки на долларах

Как отмечается на сайте Бюро гравировки и печати США, когда банкноты печатают, происходят ошибки, поэтому купюры заменяют. Один из самых популярных символов, обозначающий заменяемую купюру, — "звезда".

Звездочка после серийного номера на американской купюре. Скриншот: Бюро гравировки и печати США

Если этот символ поместили в конце серийного номера — это свидетельствует о типографской ошибке. Следовательно, этой купюрой заменили бракованный экземпляр, ведь двух банкнот с одинаковыми серийными номерами не может быть, поэтому и появилась "звездочка".

Напомним, что с некоторыми долларами могут возникнуть проблемы при обмене. Например, как банки, так и обменники не очень охотно принимают так называемые старые доллары — с устаревшим дизайном или изношенным видом. При этом все доллары США официально остаются действительными, поэтому старые образцы до сих пор имеют юридическую силу.

