Украинцам могут выдать доллары со звездой — что означает символ

Украинцам могут выдать доллары со звездой — что означает символ

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 17:45
Украинцам могут выдать доллары со звездочкой — что означает символ
Доллары в конверте. Фото: УНИАН

На некоторых долларовых купюрах есть необычный символ, который можно сразу и не заметить. Речь о маленькой звезде возле серийного номера.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что означает этот символ.

Что означают звездочки на долларах

Как отмечается на сайте Бюро гравировки и печати США, когда банкноты печатают, происходят ошибки, поэтому купюры заменяют. Один из самых популярных символов, обозначающий заменяемую купюру, — "звезда".

null
Звездочка после серийного номера на американской купюре. Скриншот: Бюро гравировки и печати США

Если этот символ поместили в конце серийного номера — это свидетельствует о типографской ошибке. Следовательно, этой купюрой заменили бракованный экземпляр, ведь двух банкнот с одинаковыми серийными номерами не может быть, поэтому и появилась "звездочка".

О чем еще украинцам стоит знать

Напомним, что с некоторыми долларами могут возникнуть проблемы при обмене. Например, как банки, так и обменники не очень охотно принимают так называемые старые доллары — с устаревшим дизайном или изношенным видом. При этом все доллары США официально остаются действительными, поэтому старые образцы до сих пор имеют юридическую силу.

Напомним, украинцам часто попадается поддельная американская валюта. Известно, как можно проверить доллары на подлинность. Узнавайте также, от каких купюр доллара и евро нужно избавиться уже сейчас

деньги доллар валюта купюра обмен
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
