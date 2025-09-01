Кого друкують на американських доларах — чому портрети цих людей є на грошах (фото)

Людина тримає в руках купюри по 20, 50 та 100 доларів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Про американські долари знають у кожній країні світу, зокрема й в Україні. На кожній купюрі є зображення відомої постаті, яка вплинула на історію США, однак мало людей знають, чиї саме обличчя малюють на купюрах.

Кого з видатних людей можуть зобразити на американських доларах

На американських грошах є портрети п'яти президентів країни та двох батьків-засновників США, пише Gold Bureau. За правилами Міністерства фінансів Сполучених Штатів, на купюрах можуть бути тільки ті діячі, про чию роль в історії знає народ.

Цікаво, що на купюрах не друкують нині живих людей. Яка саме історична постать буде розміщена на грошах, вирішує міністр фінансів країни.

Хто зображений на 1 доларі

На банкноті номіналом 1 долар — перший президент США Джордж Вашингтон. Він був командувачем Континентальної армії, яка перемогла війська Великої Британії та здобула незалежність для США.

Портрет Джорджа Вашингтона на купюрі 1 долара США. Скриншот з відео

Вперше на купюрі його портрет надрукували ще у 1869 році замість зображення міністра фінансів Салмона Чейза.

Кого друкують на 2 доларах

На банкноті номіналом 2 долари зображений Томас Джефферсон – третій глава держави. Саме він є автором надважливого для американців документа — Декларації незалежності, яка була написана у 1776 році.

Два долари з портретом Томаса Джефферсона. Скриншот з відео

Прославився він й тим, що викупив Луїзіану у Франції — це дозволило удвічі збільшити територію США.

Купюра, на якій вперше надрукували Джефферсона, з'явилася на світ у 1869 році. До цього на дводоларовій купюрі був портрет Олександра Гамільтона.

Хто є на 5 доларах

Тут є портрет одного із найвідоміших американських політиків — президента Авраама Лінкольна, під час правління якого в країні відбувалася Громадянська війна, а також було скасовано рабство.

Авраам Лінкольн на купюрі у 5 доларів. Скриншот з відео

Лінкольн є першим в американській історії президентом, який загинув під час перебування на посаді: у квітні 1864 року він був застрелений під час перегляду вистави у театрі.

Чий портрет друкують на 10 доларах

На цій банкноті зображають Олександра Гамільтон. Він не був президентом, але в історії запам'ятався першим міністром фінансів США та був одним із тих, хто писав Конституцію.

Олександр Гамільтон — перший міністр фінансів США. Його портрет друкують на 10 доларових купюрах

На посаді міністра Гамільтон заклав основи американської фінансової системи, створивши:

Національний банк;

податкову службу;

митну службу.

Кого зображають на купюрі 20 доларів

Це Ендрю Джексон — сьомий президент США, відомий як перший "громадянин-президент". Усе тому, що він був простолюдином, а не вихідцем з еліти.

Портрет сьомого президента США Ендрю Джексона друкують на 20 доларових купюрах. Скриншот з відео

Він очолював державу в період з 1829 по 1837 рік та боровся за те, щоб білі чоловіки не з вищого стану мали права серед виборців.

Хто зображений на 50 доларах

На цих грошах друкують портрет Улісса С. Грант — 18 президента США.

Національний герой Улісс С. Грант на купюрі у 50 доларів. Скриншот з відео

Він очолював армію Союзу під час Громадянської війни та змусив капітулювати армію Конфедерації у 1865 році. Ця подія зробила його національним героєм в країні.

Якого діяча зображено на купюрі 100 доларів

На найвідомішій банкноті зображають Бенджаміна Франкліна. Він є одним з батьків-засновників, вченим, дипломатом та винахідник.

100 доларів і портрет Бенджаміна Франкліна. Скриншот з відео

Єдиний серед діячів, хто поставив підпис під трьома ключовими для країни документами:

Декларацією про незалежність;

Паризьким мирним договором;

Конституцією.

Крім того, він експериментував з електрикою довівши, що блискавка — це електричний розряд. Також Франклін є творцем громовідводу, біфокальних окулярів та укладачем карти, на якій помічені течії Гольфстріму.

Нагадаємо, що зараз найбільший номінал долара — купюра у 100 доларів. Однак раніше у США випускалися купюри зі значно більшим номіналом.