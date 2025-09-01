Кого друкують на американських доларах — чому портрети цих людей є на грошах (фото)

Не тільки президентів — кого ще зображають на доларах США
Про американські долари знають у кожній країні світу, зокрема й в Україні. На кожній купюрі є зображення відомої постаті, яка вплинула на історію США, однак мало людей знають, чиї саме обличчя малюють на купюрах.
Кого з видатних людей можуть зобразити на американських доларах
На американських грошах є портрети п'яти президентів країни та двох батьків-засновників США, пише Gold Bureau. За правилами Міністерства фінансів Сполучених Штатів, на купюрах можуть бути тільки ті діячі, про чию роль в історії знає народ.
Цікаво, що на купюрах не друкують нині живих людей. Яка саме історична постать буде розміщена на грошах, вирішує міністр фінансів країни.
Хто зображений на 1 доларі
На банкноті номіналом 1 долар — перший президент США Джордж Вашингтон. Він був командувачем Континентальної армії, яка перемогла війська Великої Британії та здобула незалежність для США.
Вперше на купюрі його портрет надрукували ще у 1869 році замість зображення міністра фінансів Салмона Чейза.
Кого друкують на 2 доларах
На банкноті номіналом 2 долари зображений Томас Джефферсон – третій глава держави. Саме він є автором надважливого для американців документа — Декларації незалежності, яка була написана у 1776 році.
Прославився він й тим, що викупив Луїзіану у Франції — це дозволило удвічі збільшити територію США.
Купюра, на якій вперше надрукували Джефферсона, з'явилася на світ у 1869 році. До цього на дводоларовій купюрі був портрет Олександра Гамільтона.
Хто є на 5 доларах
Тут є портрет одного із найвідоміших американських політиків — президента Авраама Лінкольна, під час правління якого в країні відбувалася Громадянська війна, а також було скасовано рабство.
Лінкольн є першим в американській історії президентом, який загинув під час перебування на посаді: у квітні 1864 року він був застрелений під час перегляду вистави у театрі.
Чий портрет друкують на 10 доларах
На цій банкноті зображають Олександра Гамільтон. Він не був президентом, але в історії запам'ятався першим міністром фінансів США та був одним із тих, хто писав Конституцію.
На посаді міністра Гамільтон заклав основи американської фінансової системи, створивши:
- Національний банк;
- податкову службу;
- митну службу.
Кого зображають на купюрі 20 доларів
Це Ендрю Джексон — сьомий президент США, відомий як перший "громадянин-президент". Усе тому, що він був простолюдином, а не вихідцем з еліти.
Він очолював державу в період з 1829 по 1837 рік та боровся за те, щоб білі чоловіки не з вищого стану мали права серед виборців.
Хто зображений на 50 доларах
На цих грошах друкують портрет Улісса С. Грант — 18 президента США.
Він очолював армію Союзу під час Громадянської війни та змусив капітулювати армію Конфедерації у 1865 році. Ця подія зробила його національним героєм в країні.
Якого діяча зображено на купюрі 100 доларів
На найвідомішій банкноті зображають Бенджаміна Франкліна. Він є одним з батьків-засновників, вченим, дипломатом та винахідник.
Єдиний серед діячів, хто поставив підпис під трьома ключовими для країни документами:
- Декларацією про незалежність;
- Паризьким мирним договором;
- Конституцією.
Крім того, він експериментував з електрикою довівши, що блискавка — це електричний розряд. Також Франклін є творцем громовідводу, біфокальних окулярів та укладачем карти, на якій помічені течії Гольфстріму.
Нагадаємо, що зараз найбільший номінал долара — купюра у 100 доларів. Однак раніше у США випускалися купюри зі значно більшим номіналом.
