Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Не тільки президентів — кого ще зображають на доларах США

Не тільки президентів — кого ще зображають на доларах США

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 18:44
Кого друкують на американських доларах — чому портрети цих людей є на грошах (фото)
Людина тримає в руках купюри по 20, 50 та 100 доларів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Про американські долари знають у кожній країні світу, зокрема й в Україні. На кожній купюрі є зображення відомої постаті, яка вплинула на історію США, однак мало людей знають, чиї саме обличчя малюють на купюрах.  

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Реклама
Читайте також:

Кого з видатних людей можуть зобразити на американських доларах

На американських грошах є портрети п'яти президентів країни та двох батьків-засновників США, пише Gold Bureau. За правилами Міністерства фінансів Сполучених Штатів, на купюрах можуть бути тільки ті діячі, про чию роль в історії знає народ.

Цікаво, що на купюрах не друкують нині живих людей. Яка саме історична постать буде розміщена на грошах, вирішує міністр фінансів країни. 

Хто зображений на 1 доларі

На банкноті номіналом 1 долар  — перший президент США Джордж Вашингтон. Він був командувачем Континентальної армії, яка перемогла війська Великої Британії та здобула незалежність для США.

null
Портрет Джорджа Вашингтона на купюрі 1 долара США. Скриншот з відео

Вперше на купюрі його портрет надрукували ще у 1869 році замість зображення міністра фінансів Салмона Чейза.

Кого друкують на 2 доларах

На банкноті номіналом 2 долари зображений Томас Джефферсон – третій глава держави. Саме він є автором надважливого для американців документа — Декларації незалежності, яка була написана у 1776 році.

null
Два долари з портретом Томаса Джефферсона. Скриншот з відео

Прославився він й тим, що викупив Луїзіану у Франції — це дозволило удвічі збільшити територію США. 

Купюра, на якій вперше надрукували Джефферсона, з'явилася на світ у 1869 році. До цього на дводоларовій купюрі був портрет Олександра Гамільтона.

Хто є на 5 доларах 

Тут є портрет одного із найвідоміших американських політиків — президента Авраама Лінкольна, під час правління якого в країні відбувалася Громадянська війна, а також було скасовано рабство.

null
Авраам Лінкольн на купюрі у 5 доларів. Скриншот з відео

Лінкольн є першим в американській історії президентом, який загинув під час перебування на посаді: у квітні 1864 року він був застрелений під час перегляду вистави у театрі.

Чий портрет друкують на 10 доларах

На цій банкноті зображають Олександра Гамільтон. Він не був президентом, але в історії запам'ятався першим міністром фінансів США та був одним із тих, хто писав Конституцію.

null
Олександр Гамільтон — перший міністр фінансів США. Його портрет друкують на 10 доларових купюрах

На посаді міністра Гамільтон заклав основи американської фінансової системи, створивши:

  • Національний банк;
  • податкову службу;
  • митну службу.

Кого зображають на купюрі 20 доларів 

Це Ендрю Джексон — сьомий президент США, відомий як перший "громадянин-президент". Усе тому, що він був простолюдином, а не вихідцем з еліти. 

null
Портрет сьомого президента США Ендрю Джексона друкують на 20 доларових купюрах. Скриншот з відео

Він очолював державу в період з 1829 по 1837 рік та боровся за те, щоб білі чоловіки не з вищого стану мали права серед виборців. 

Хто зображений на 50 доларах

На цих грошах друкують портрет Улісса С. Грант — 18 президента США.

null
Національний герой Улісс С. Грант на купюрі у 50 доларів. Скриншот з відео

Він очолював армію Союзу під час Громадянської війни та змусив капітулювати армію Конфедерації у 1865 році. Ця подія зробила його національним героєм в країні.

Якого діяча зображено на купюрі 100 доларів

На найвідомішій банкноті зображають Бенджаміна Франкліна. Він є одним з батьків-засновників, вченим, дипломатом та винахідник.

null
100 доларів і портрет Бенджаміна Франкліна. Скриншот з відео

Єдиний серед діячів, хто поставив підпис під трьома ключовими для країни документами:

  • Декларацією про незалежність;
  • Паризьким мирним договором;
  • Конституцією.

Крім того, він експериментував з електрикою довівши, що блискавка — це електричний розряд. Також Франклін є творцем громовідводу, біфокальних окулярів та укладачем карти, на якій помічені течії Гольфстріму.

Нагадаємо, що зараз найбільший номінал долара — купюра у 100 доларів. Однак раніше у США випускалися купюри зі значно більшим номіналом. Дізнавайтесь також, чому на деяких доларах малюють зірочки

долар валюта гроші купюра долари
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації