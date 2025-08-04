Услуги в терминалах ПриватБанка — чем могут воспользоваться украинцы

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Государственный ПриватБанк установил терминалы самообслуживания практически в каждом украинском городе. Эта техника очень удобна для граждан, ведь можно получить много банковских услуг без посещения отделений финансового учреждения.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о самых важных услугах, которые доступны в терминалах ПриватБанка.

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Пополнить платежные карты

Через терминал, как говорится на сайте ПриватБанка, можно внести деньги на любую платежную карту украинских банков. А еще можно оплатить кредит или пополнить свой депозитный счет.

Оплатить коммунальные услуги

В терминале можно оплатить счета за свет, водоснабжение и отопление. Также в терминалах ПриватБанка доступны другие платежи, например:

за мобильные услуги;

за интернет.

Денежные переводы

Для украинцев доступны:

переводы с одной карты на другую;

международные переводы через системы Western Union, PrivatMoney и другие;

трансферы на счета других банков.

Обменять валюту

С тех пор как эта услуга появилась в терминалах, у украинцев отпала необходимость посещать физические отделения ПриватБанка для обмена валют.

Пополнить мобильный телефон

Если на карте недостаточно средств или действие мобильного тарифного плана уже закончилось, можно воспользоваться терминалом ПриватБанка для пополнения своего мобильного счета.

Напомним также, что ПриватБанка позволяет клиентам осуществлять платежи по номеру телефона 3700. Однако при оплате не стоит забывать о ряде нюансов.

Еще мы писали, в ПриватБанке клиенты могут самостоятельно открыть пенсионный счет. В частности, так можно оформить карту Digital.