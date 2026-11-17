Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Борг за мікрокредитом може швидко зрости через відсотки, штрафи та пеню. Іноді сума, яку вимагають повернути, виявляється вдвічі більшою за позичені гроші. Але під час воєнного стану для кредиторів діють обмеження, про які знають не всі. Частину нарахувань можна оскаржити та вимагати їх списання.

Це пояснив юрист Владислав Дерій на порталі Юристи.UA, повідомляє Новини.LIVE.

Реклама

Які штрафи заборонені під час війни

До юриста звернулася українка, яка взяла мікропозику у 2022 році. Перші місяці повномасштабної війни вона перебувала в окупації та не мала нормального доступу до інтернету й інформації. Лише через пів року жінці вдалося виїхати на підконтрольну Україні територію. На той момент борг вже зріс удвічі.

За словами Владислава Дерія, під час воєнного стану МФО заборонено нараховувати штрафи та пеню за прострочення кредитів. Це передбачає Закон №2120-IX від 15 березня 2022 року, яким внесли зміни до Цивільного кодексу України.

Згідно з пунктом 18 його Прикінцевих та перехідних положень, позичальників звільнили від відповідальності за прострочення платежів на час воєнного стану та протягом 30 днів після його завершення. Тобто:

Читайте також:

Штрафи та пеню, нараховані за прострочення з 24 лютого 2022 року, кредитор повинен списати. Інші платежі за прострочення, нараховані за цей період, також мають скасувати. Інфляційні втрати та 3% річних, які за звичайних умов можуть стягувати за статтею 625 Цивільного кодексу, зараз нараховувати не можна.

Важливо, що кредит повертати все ж доведеться. Так само залишаються договірні відсотки за користування позиченими грошима, якщо їх нарахували законно. Тому навіть якщо борг зріс удвічі, це ще не доводить порушення. Сума могла збільшитися через щоденні відсотки, які передбачені договором. А могла — через заборонені штрафи, пеню або додаткові комісії, під якими кредитор приховав санкції за прострочення.

Щоб це з'ясувати, потрібно перевірити розрахунок боргу.

Як домогтися списання штрафів за мікропозику

Юрист радить почати з письмового звернення до МФО. Потрібно попросити копію кредитного договору та детальний розрахунок заборгованості.

У документі кредитор має окремо показати:

скільки становить основна сума кредиту;

які відсотки нарахували за користування грошима;

скільки додали штрафів і пені;

які ще платежі включили до боргу.

Запит можна надіслати цінним листом з описом вкладення на офіційну адресу компанії або електронною поштою з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Наступний крок — письмова вимога перерахувати борг. У ній потрібно послатися на пункт 18 Прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу та вимагати списання штрафів, пені й інших санкцій за прострочення, нарахованих з 24 лютого 2022 року.

Якщо людина перебувала в окупації, про це також потрібно повідомити кредитора. До звернення можна додати довідку ВПО або інші документи, які підтверджують ці обставини.

Куди скаржитися, якщо МФО відмовляється списувати штрафи

Якщо кредитор ігнорує звернення або відмовляється перераховувати борг, юрист радить подати скаргу до Національного банку України. Зробити це можна через офіційний сайт НБУ.

До скарги потрібно додати кредитний договір, розрахунок заборгованості, копію звернення до МФО та відповідь компанії, якщо вона була.

Якщо ж МФО звернеться до суду, позичальник має право заперечити проти незаконних нарахувань. Для цього потрібно подати відзив на позовну заяву та пояснити, які саме штрафи чи інші платежі суперечать законодавству.

Суд перевірятиме розрахунок боргу. Якщо кредитор включив до нього незаконні санкції, їх можна оскаржити. Водночас основну суму позики та правомірно нараховані договірні відсотки доведеться повернути.

Чого краще не робити, якщо виник борг перед МФО

Владислав Дерій також радить обережно ставитися до пропозицій колекторів та кредиторів. Передусім не слід брати новий мікрокредит, щоб погасити старий. Так можна лише збільшити загальну суму боргів.

Юрист також застерігає від невеликих платежів без письмової домовленості про реструктуризацію. Навіть символічну суму кредитор може спробувати використати як доказ визнання боргу. Також це може вплинути на перебіг позовної давності.

Усі домовленості з МФО краще оформлювати письмово. Телефонної розмови з колектором недостатньо, щоб підтвердити, на які умови погодилися сторони.

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли дружини мобілізованих можуть не платити відсотки та штрафи за кредитами. Закон дозволяє скористатися цією пільгою протягом служби чоловіка, але основний борг усе одно доведеться повернути. Відомо, як завдяки підтвердженню шлюбу та військового статусу можна уникнути значних нарахувань.

Також Новини.LIVE писали, чи можуть вимагати від родини погашення кредиту зниклого безвісти військового. Дружина, батьки та діти не відповідають за чужу позику лише через родинні зв’язки, але винятки діють для співпозичальників і поручителів. Якщо військового визнають померлим, борги можуть перейти спадкоємцям, проте лише в межах вартості отриманого майна.