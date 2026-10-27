Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE

Если военнослужащий пропал без вести, его семья может столкнуться с требованиями банка о погашении кредита. Однако супруга, родители и дети не обязаны автоматически выплачивать чужой долг. Исключения касаются, в частности, созаемщиков и поручителей. Отдельные правила действуют в отношении квартир, на которые оформлена ипотека, а также кредитов и долгов, которые могут перейти по наследству.

Об этом сообщили в Сумском областном ТЦК и СП, передают Новини.LIVE.

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Должны ли родственники платить кредит за пропавшего военнослужащего

Если военнослужащий пропал без вести, его жена, родители и дети не становятся автоматически ответственными за его кредит. Сам факт родственных связей не обязывает их возвращать деньги банку вместо заемщика.

Однако бывают случаи, когда родственники могут иметь собственные обязательства по кредиту. Это возможно, если:

жена или другой член семьи подписали кредитный договор в качестве созаемщика;

кто-то из близких выступил поручителем по кредиту;

долг по закону является совместным обязательством супругов.

Поэтому прежде чем соглашаться на требования банка, нужно проверить кредитный договор и выяснить, кто именно несет ответственность за возврат денег.

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Что будет с квартирой, находящейся в ипотеке

Если военнослужащий приобрел квартиру в кредит и передал ее в ипотеку, пропажа без вести не отменяет залог. Банк сохраняет права на имущество в соответствии с условиями договора и законодательством.

В то же время нужно различать личный долг и заложенную квартиру.

Если жена не является созаемщицей или поручительницей, она не становится автоматически личной должницей только из-за брака. Но сама квартира остается обремененной ипотекой, а последствия неуплаты зависят от конкретных обстоятельств.

Поэтому семье не стоит игнорировать уведомления банка. Лучше письменно уведомить кредитора об исчезновении военнослужащего и выяснить, какие варианты защиты предусмотрены законом.

Могут ли военному не начислять проценты и штрафы

Закон предусматривает льготы по уплате процентов за пользование кредитом, штрафов и пени для определенных категорий военнослужащих, а также их жен и мужей.

Однако такие льготы не означают, что основную сумму кредита автоматически спишут. Кроме того, для отдельных видов кредитов предусмотрены исключения.

В частности, специальные правила неначисления процентов и штрафных санкций не применяются в общем порядке к кредитам на приобретение жилья и автомобилей. Поэтому в случае ипотеки необходимо отдельно проверить условия договора и нормы законодательства, действующие в конкретной ситуации.

Правовые основания для льгот определяет статья 14 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Что изменится, если военного признают умершим

Пропажа без вести и юридическое признание человека умершим — разные правовые ситуации. Сам статус пропавшего без вести не означает, что кредитные долги уже перешли к родственникам.

Если военнослужащего в установленном законом порядке признают умершим и откроется наследство, его кредитные обязательства могут перейти к наследникам, принявшим наследство.

При этом наследники отвечают по долгам умершего в пределах стоимости имущества, полученного в наследство. Если унаследованная квартира находится в ипотеке, необходимо также учитывать права банка на заложенное имущество.

Таким образом, даже в случае открытия наследства супруга, родители и дети не обязаны без ограничений погашать долги умершего за счет собственных средств.

Как действовать, если банк требует погасить кредит

Если военнослужащий пропал без вести, а банк продолжает присылать требования об оплате, семье следует действовать последовательно:

Проверить кредитный договор. Выяснить, кто является заемщиком, есть ли созаемщики и поручители, передано ли имущество в ипотеку. Сообщить банку об исчезновении военнослужащего. Сделать это в письменной форме и предоставить документы, подтверждающие его статус. Запросить расчет задолженности. Попросить банк отдельно указать основную сумму кредита, проценты, штрафы и пеню. Уточнить вопрос о льготах. Попросить банк в письменной форме объяснить, какие льготы применяются и на каких основаниях. Обратиться за правовой помощью. Если возник спор, можно получить консультацию в системе бесплатной правовой помощи или подать жалобу в Национальный банк Украины.

Не стоит поспешно подписывать документы, по которым родственник берет на себя обязательство выплачивать кредит. Сначала нужно выяснить, какие юридические последствия будет иметь такое решение.

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