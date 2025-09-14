Покупка долларов или евро — как понять, что купюры не фальшивые

Доллары и евро. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

У украинцев сохраняется интерес к иностранной валюте, несмотря на полномасштабную войну с РФ. Но иногда люди покупают доллары или евро в обменниках или с "рук", поэтому рискуют получить фальшивые деньги.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как распознать ненастоящие деньги.

Как понять, что валюта фальшивая

При покупке валюты на "черном" рынке или в обменниках, если хотите получить настоящие деньги, должны знать, каким признакам соответствуют настоящие банкноты. Для этого нужно:

проверить текстуру — для производства денег нужны разные материалы. Например, для евро используется хлопок. Поддельные деньги гладкие на ощупь и без рельефных утолщений;

проверить номинал купюры — мошенники часто подделывают иностранную валюту и создают несуществующий или редкий номинал. Например, вам могут предложить банкноты 500 и 1 000 долларов. Такие деньги существуют, но используются исключительно финансовыми учреждениями;

посмотреть на защитные элементы — на настоящих купюрах точно есть водяные знаки, впечатанные ленты, светоотражающие элементы и другие защитные элементы. Обратите внимание на фоновые линии рисунков, которые должны быть четкими и плавными.

Также на настоящих купюрах серийный номер должен состоять из буквы и номера, указывающих на федеральный резервный банк, который выпустил банкноту. Кроме того, на каждой банкноте есть уникальный номер, который повторяется на лицевой стороне.

Ранее мы рассказывали, что на долларах, которые хранятся дома, может возникнуть плесень. Такие банкноты вряд ли обменяют банки. Узнавайте также о самой большой купюре евро.