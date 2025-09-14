Купівля доларів чи євро — як зрозуміти, що купюри не фальшиві

Не поспішайте купувати — як перевірити валюту на справжність
В українців зберігається інтерес до іноземної валюти попри повномасштабну війну з РФ. Та іноді люди купують долари чи євро в обмінниках чи з "рук", тож ризикують отримати фальшиві гроші.
Сайт Новини.LIVE розповідає, як розпізнати несправжні гроші.
Як зрозуміти, що валюта фальшива
Під час купівлі валюти на "чорному" ринку або в обмінниках, якщо хочете отримати справжні гроші, маєте знати, яким ознакам відповідають справжні банкноти. Для цього потрібно:
- перевірити текстуру — для виробництва грошей потрібні різні матеріали. Наприклад, для євро використовується бавовна. Підроблені гроші гладкі на дотик і без рельєфних потовщень;
- перевірити номінал купюри — шахраї часто підроблять іноземну валюту і створюють неіснуючий або рідкісний номінал. Наприклад, вони можуть запропонувати банкноти 500 та 1 000 доларів. Такі гроші насправді є, але використовуються виключно фінансовими установами;
- подивитися на захисні елементи — на справжніх купюрах точною є водяні знаки, вдруковані стрічки, світловідбивальні елементи та інші захисні елементи. Зверніть увагу на фонові лінії малюнків, які повинні бути чіткими та плавними.
Також на справжніх купюрах серійний номер має складатися з літери та номера, що вказують на федеральний резервний банк, який випустив банкноту. Крім того, на кожній банкноті є унікальний номер, який повторюється на лицьовій стороні.
