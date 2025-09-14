Відео
Головна Фінанси Не поспішайте купувати — як перевірити валюту на справжність

Не поспішайте купувати — як перевірити валюту на справжність

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 17:45
Купівля доларів чи євро — як зрозуміти, що купюри не фальшиві
Долари і євро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В українців зберігається інтерес до іноземної валюти попри повномасштабну війну з РФ. Та іноді люди купують долари чи євро в обмінниках чи з "рук", тож ризикують отримати фальшиві гроші.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як розпізнати несправжні гроші.

Читайте також:

Як зрозуміти, що валюта фальшива

Під час купівлі валюти на "чорному" ринку або в обмінниках, якщо хочете отримати справжні гроші, маєте знати, яким ознакам відповідають справжні банкноти. Для цього потрібно: 

  • перевірити текстуру — для виробництва грошей потрібні різні матеріали. Наприклад, для євро використовується бавовна. Підроблені гроші гладкі на дотик і без рельєфних потовщень;
  • перевірити номінал купюри — шахраї часто підроблять іноземну валюту і створюють неіснуючий або рідкісний номінал. Наприклад, вони можуть запропонувати банкноти 500 та 1 000 доларів. Такі гроші насправді є, але використовуються виключно фінансовими установами;
  • подивитися на захисні елементи — на справжніх купюрах точною є водяні знаки, вдруковані стрічки, світловідбивальні елементи та інші захисні елементи. Зверніть увагу на фонові лінії малюнків, які повинні бути чіткими та плавними.

Також на справжніх купюрах серійний номер має складатися з літери та номера, що вказують на федеральний резервний банк, який випустив банкноту. Крім того, на кожній банкноті є унікальний номер, який повторюється на лицьовій стороні.

Раніше ми розповідали, що на доларах, які зберігаються вдома, може виникнути цвіль.Такі банкноти навряд чи обміняють банки. Дізнавайтесь також про найбільшу купюру євро

гроші євро валюта купівля долари
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
