Купівля доларів чи євро — як зрозуміти, що купюри не фальшиві

Долари і євро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В українців зберігається інтерес до іноземної валюти попри повномасштабну війну з РФ. Та іноді люди купують долари чи євро в обмінниках чи з "рук", тож ризикують отримати фальшиві гроші.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як розпізнати несправжні гроші.

Як зрозуміти, що валюта фальшива

Під час купівлі валюти на "чорному" ринку або в обмінниках, якщо хочете отримати справжні гроші, маєте знати, яким ознакам відповідають справжні банкноти. Для цього потрібно:

перевірити текстуру — для виробництва грошей потрібні різні матеріали. Наприклад, для євро використовується бавовна. Підроблені гроші гладкі на дотик і без рельєфних потовщень;

перевірити номінал купюри — шахраї часто підроблять іноземну валюту і створюють неіснуючий або рідкісний номінал. Наприклад, вони можуть запропонувати банкноти 500 та 1 000 доларів. Такі гроші насправді є, але використовуються виключно фінансовими установами;

подивитися на захисні елементи — на справжніх купюрах точною є водяні знаки, вдруковані стрічки, світловідбивальні елементи та інші захисні елементи. Зверніть увагу на фонові лінії малюнків, які повинні бути чіткими та плавними.

Також на справжніх купюрах серійний номер має складатися з літери та номера, що вказують на федеральний резервний банк, який випустив банкноту. Крім того, на кожній банкноті є унікальний номер, який повторюється на лицьовій стороні.

