Обмен валют в 2025 году — какие банкноты и монеты евро являются действительными в Украине

Банкноты евро. Фото: Reuters

В Украине люди довольно часто хранят свои сбережения не только в долларах, но и в евро. Однако важно знать, какие банкноты еще считаются действительными, а какие уже не удастся обменять.

Какие купюры евро можно обменять в Украине

Украинцы без проблем могут обменивать валюту с номиналами:

5 евро;

10 евро;

20 евро;

50 евро;

100 евро;

200 евро.

Важно, чтобы эти деньги были выпущены в период с 2002 года. Такие банкноты еще находятся в обращении, поэтому осуществлять наличные платежи можно как в Украине, так и в других странах, где используют евро.

Кроме банкнот, Европейский центральный банк занимается выпуском монет евро. Среди доступных номиналов:

1, 2, 10, 20 и 50 центов;

1 и 2 евро.

Эти монеты также активно используются в странах еврозоны, их можно обменять в Украине.

Какие банкноты евро вышли из обращения

В 2019 году из обращения вывели банкноту номиналом 500 евро. Изымать ее начали с 2020 года. Основная причина — купюру редко использовали во время обычных торговых операций. Зато мошенники довольно часто подделывали 500 евро. Поэтому в новых сериях евро уже нет банкноты с таким номиналом.

