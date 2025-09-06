Видео
Евро на обмен — валюту каких годов принимают в Украине

Евро на обмен — валюту каких годов принимают в Украине

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 13:35
Обмен валют в 2025 году — какие банкноты и монеты евро являются действительными в Украине
Банкноты евро. Фото: Reuters

В Украине люди довольно часто хранят свои сбережения не только в долларах, но и в евро. Однако важно знать, какие банкноты еще считаются действительными, а какие уже не удастся обменять.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Читайте также:

Какие купюры евро можно обменять в Украине

Украинцы без проблем могут обменивать валюту с номиналами:

  • 5 евро;
  • 10 евро;
  • 20 евро;
  • 50 евро;
  • 100 евро;
  • 200 евро.

Важно, чтобы эти деньги были выпущены в период с 2002 года. Такие банкноты еще находятся в обращении, поэтому осуществлять наличные платежи можно как в Украине, так и в других странах, где используют евро.

Кроме банкнот, Европейский центральный банк занимается выпуском монет евро. Среди доступных номиналов:

  • 1, 2, 10, 20 и 50 центов;
  • 1 и 2 евро.

Эти монеты также активно используются в странах еврозоны, их можно обменять в Украине.

Какие банкноты евро вышли из обращения

В 2019 году из обращения вывели банкноту номиналом 500 евро. Изымать ее начали с 2020 года. Основная причина — купюру редко использовали во время обычных торговых операций. Зато мошенники довольно часто подделывали 500 евро. Поэтому в новых сериях евро уже нет банкноты с таким номиналом.

Ранее мы рассказывали, что в Украине появилась новая онлайн-валюта, которая получила название "мрийки". Это бонусы, которые смогут получать пользователи мобильного приложения "Мрия". Узнавайте также, какие доллары и евро не удастся обменять и почему.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
