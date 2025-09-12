Видео
Плесень на долларах — как спасти свои сбережения

Дата публикации 12 сентября 2025 20:10
Плесень и доллары — что должны знать украинцы, которые хранят свои сбережения дома
Доллары в конверте. Фото: УНИАН

Иностранная валюта у украинцев, как правило, хранится дома, а не в банках. Однако мало кто знает, что хранить дома, например, доллары — не очень хорошая идея, особенно если для этого не созданы соответствующие условия.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как на долларах может появиться плесень и что с этим делать.

Читайте также:

Почему на долларах возникает плесень

Главные причины появления плесени на долларах, как отмечается на портале Quora, это:

  • чрезмерная влажность;
  • в месте, где хранятся деньги, плохо циркулирует воздух.

Влажность — идеальная среда для возникновения и распространения плесени. Именно поэтому, если планируете хранить доллары дома, нужно заранее продумать план.

Как распознать плесень на долларах

Первый признак — на купюрах появились маленькие точечки черного или зеленого цвета. Это могут быть пятна плесени или даже грибковые споры. Если не обратить на это внимание, то плесень будет распространяться, а когда покроет 50% купюры — доллары уже невозможно будет обменять.

Как нужно хранить доллары

Валюта должна храниться в сухом и прохладном месте с минимальной влажностью. Не нужно хранить доллары в потайных местах своих ванных комнат или в кладовках. В месте, где хранится валюта, не должно быть препятствий для циркуляции воздуха. Можно установить вентиляторы или осушители, которые будут поддерживать надлежащий климат в помещении.

Также пользуйтесь силикагелем для удаления лишней влаги: если разместить мешки с этим веществом у долларов, то оно будет удерживать сухость. Подумайте о том, чтобы хранить свои сбережения долларов в специальных защитных оболочках или конвертах. Так купюры не будут контактировать с влагой.

И не забывайте периодически проверять, не возникла ли на долларах плесень. Если заметили хотя бы незначительные признаки — замените деньги.

Напомним, что в Европейском Союзе отказались от купюр с номиналом в 500 евро. Центробанк больше не выпускает эту наличность в рамках борьбы с мошенниками и коррупцией. Узнавайте также, кого, кроме президентов, изображают на долларах США.

деньги валюта наличка хранение дома долары
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
