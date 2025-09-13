Купюра в 500 евро — действительно ли это самый большой номинал в 2025 году (фото)

Купюры евро и банковские карты. Фото: Unsplash

Среди украинцев евро не является слишком популярной иностранной валютой, ведь уступает американскому доллару. При этом некоторые граждане все же хранят свои сбережения именно в европейской валюте.

Сайт Новини.LIVE решил рассказать о самом большом номинале евро.

Подробнее о самой большой купюре евро

Самой большой по номиналу банкнотой есть купюра в 500 евро. Интересным фактом является то, что ее больше не печатают, поскольку в 2019 году центральные банки стран ЕС отказались от выпуска этой купюры.

500 евро находились в обращении с 2002 года — с тех пор, как на территории Европейского Союза появились свои наличные деньги. Несмотря на то, что купюра больше не выпускается, она все равно является законным платежным средством, поэтому ее можно использовать для расчетов.

Как выглядят 500 евро

На купюре изображена архитектура Европы конца XX века.

Купюра в 500 евро. Скриншот из видео

Также на этой банкноте есть флаг Европейского Союза, подпись президента Европейского центрального банка (ЕЦБ), инициалы ЕЦБ на разных языках стран ЕС, карта Европы.

Что еще стоит знать

