Самый большой номинал евро — какая это купюра

Самый большой номинал евро — какая это купюра

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 20:32
Купюра в 500 евро — действительно ли это самый большой номинал в 2025 году (фото)
Купюры евро и банковские карты. Фото: Unsplash

Среди украинцев евро не является слишком популярной иностранной валютой, ведь уступает американскому доллару. При этом некоторые граждане все же хранят свои сбережения именно в европейской валюте.

Сайт Новини.LIVE решил рассказать о самом большом номинале евро.

Читайте также:

Подробнее о самой большой купюре евро

Самой большой по номиналу банкнотой есть купюра в 500 евро. Интересным фактом является то, что ее больше не печатают, поскольку в 2019 году центральные банки стран ЕС отказались от выпуска этой купюры.

500 евро находились в обращении с 2002 года — с тех пор, как на территории Европейского Союза появились свои наличные деньги. Несмотря на то, что купюра больше не выпускается, она все равно является законным платежным средством, поэтому ее можно использовать для расчетов.

Как выглядят 500 евро

На купюре изображена архитектура Европы конца XX века.

null
Купюра в 500 евро. Скриншот из видео

Также на этой банкноте есть флаг Европейского Союза, подпись президента Европейского центрального банка (ЕЦБ), инициалы ЕЦБ на разных языках стран ЕС, карта Европы.

Что еще стоит знать

Напомним, недавно между Польшей и Францией возник спор из-за нового дизайна купюр номиналом 20 евро. Странам не удалось выбрать правильный вариант написания имени выдающейся ученой Марии Склодовской-Кюри. Предложенный вариант не понравился полякам.

Недавно мы рассказывали, как будет меняться курс евро в ближайшее время. Подробнее об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников. Узнавайте также, что изображено на купюре в 100 евро.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
