Зимова єПідтримка — украинцам рассказали об основных причинах задержки выплат

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы с декабря начали получать средства по программе "Зимова єПідтримка" через приложение "Дія", банки и Укрпочту. Однако иногда выплаты задерживаются или вообще не приходят.

Об основных причинах проблем рассказали на странице портала "Дія" в соцсети Facebook.

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Основные причины задержки выплат "Зимова єПідтримка"

Программа выплаты средств "Зимова єПідтримка" действует по всей Украине, и, несмотря на трудности, заявители получают помощь в определенные сроки. Выплаты приходят в течение десяти дней после подачи заявки. Решать проблемы помогает техническая поддержка "Дія".

Среди основных причин, почему не приходят средства:

Старая версия приложения "Дія". Для правильной работы "Дії" необходимо установить последнюю версию. После обновления приложения рекомендуют повторно подавать заявки, проверив правильность всех введенных данных.

Неправильная привязка карты в банковском приложении. Для своевременного получения выплат нужно, чтобы карта "Нацкешбэк" была правильно привязана к приложению.

Недостоверная информация, представленная банку. Такие проблемы могут возникнуть при подаче заявки через банк. Такую возможность имеют граждане без идентификационного кода, лица старше 65 лет, опекуны или законные представители детей. Банк осуществляет проверку данных через систему "Дія". В случае обнаружения несоответствий заявителю отказывают. Однако в случае одобрения заявки гражданину откроют спецсчет и дадут карточку Нацкешбэк.

Разные данные при оформлении выплат на детей. Проблемы может вызвать факт смены фамилии матери после рождения ребенка. Различные данные в свидетельстве о рождении и актуальные данные в реестре не позволят получить выплаты.

Рождение детей за границей. Выплата помощи на детей, рожденных в начале полномасштабной войны за границей, не предусматривается. Поскольку у ребенка, рожденного за границей, уже есть иностранное свидетельство о рождении, данные из него не вносятся в Госреестр актов гражданского состояния, регистрация рождения ребенка невозможна дважды.

Долги за коммунальные услуги, неуплаченные алименты. Если у заявителя есть задолженность и государственные органы арестовали счета по решению суда, ограничение распространится и на карту "Нацкешбэка", что исключит возможность получения выплат.

Также мы писали, что малообеспеченные семьи получат пособие на детей в 6,5 тыс. гривен по программе "Теплая зима". Однако в некоторых случаях выплату нужно будет вернуть.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года украинцы могут получить деньги от UNICEF. Уязвимым категориям граждан максимально выплатят до 54 тыс. грн.