Курс валют на 3 августа — доллар набирает обороты в банках

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в банковских учреждениях и обменниках вырос перед выходными. Национальный банк Украины (НБУ) также установил новый официальный курс.

Об этом пишет пресс-служба Нацбанка и мониторинговые сайты.

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Так, Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 41,22 грн (+0,09);

евро — 44,64 грн (0,24);

злотый — 10,40 грн (+0,07).

Курс валют в банках

Как отмечает портал Kurs, на наличном рынке доллар дорожает. Стоит в среднем в покупке 41,06 грн (+0,10), в продаже — 41,53 грн (+0,08). Евро в покупке стоит — 44,34 грн (+0,06), в продаже — 44,13 грн (+0,15).

ПриватБанк доллар покупает за 40,90 грн (+0,05), продает — за 41,50 грн (+0,05). В Райффайзен Банке покупают за 41,00 грн (+0,20), продают — за 41,33 грн (+0,01). В Ощадбанке стоит при покупке 40,95 грн (+0,05), при продаже — 41,60 грн (+0,10).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, в обменных пунктах доллар в покупке стоит 41,45 грн (+0,05), в продаже — 41,54 грн (+0,01). Евро в покупке стоит за 44,93 грн (+0,13), в продаже — за 45,18 грн (+0,18).

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Напомним, в Украине курс доллара на наличном рынке в начале августа может достигнуть примерно 42 гривен. При этом официальный курс, вероятно, останется на уровне около 41 гривны, поскольку НБУ не позволит ему превысить этот предел.

Также мы сообщали, что аналитики считают, что бюджету нужна девальвация, чтобы хоть как-то перекрыть "дыру". До конца года курс гривны может опуститься еще больше.