Курс валют на 3 серпня — долар набирає оберти у банках

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара в банківських установах та обмінниках зріс перед вихідними. Національний банк України (НБУ) також встановив новий офіційний курс.

Про це пише пресслужба Нацбанку та моніторингові сайти.

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Так, Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 41,22 грн (+0,09);

євро — 44,64 грн (0,24);

злотий — 10,40 грн (+0,07).

Курс валют у банках

Як зазначає портал Kurs, на готівковому ринку долар дорожчає. Коштує у середньому у купівлі 41,06 грн (+0,10), у продажу — 41,53 грн (+0,08). Євро у купівлі коштує — 44,34 грн (+0,06), у продажу — 44,13 грн (+0,15).

ПриватБанк долар купує за 40,90 грн (+0,05), продає — 41,50 грн (+0,05). У Райффайзен Банку купують за 41,00 грн (+0,20), продають — за 41,33 грн (+0,01). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,95 грн (+0,05), під час продажу — 41,60 грн (+0,10).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, в обмінних пунктах долар у купівлі коштує 41,45 грн (+0,05), у продажу — 41,54 грн (+0,01). Євро у купівлі коштує за 44,93 грн (+0,13), у продажу — за 45,18 грн (+0,18).

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Нагадаємо, в Україні курс долара на готівковому ринку на початку серпня може досягти приблизно 42 гривень. При цьому офіційний курс, ймовірно, залишиться на рівні близько 41 гривні, оскільки НБУ не дозволить йому перевищити цю межу.

Також ми повідомляли, що аналітики вважають, що бюджету потрібна девальвація, щоб хоч якось перекрити "дірку". До кінця року курс гривні може опуститися ще сильніше.