Курс валют з 1 серпня — економіст прогнозує підвищення долара до 42 грн

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні курс долара на готівковому ринку з 29 липня по 4 серпня може досягти приблизно 42 гривень. При цьому офіційний курс, ймовірно, залишиться на рівні близько 41 гривні, оскільки НБУ не дозволить йому перевищити цю межу.

Такий прогноз надав начальник казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий у коментарі "Телеграфу".

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За словами експерта, на валютному ринку найближчим часом не очікується суттєвих змін, і ситуація буде схожою на ту, що спостерігалась передостаннього тижня місяця.

Так, припиниться поступове зростання валютних курсів, і долар, ймовірно, буде торгуватися в межах 40,8−41 гривні. В результаті гривня може втратити до 1−1,3% своєї вартості порівняно з курсом на початок місяця, коли він становив 40,5 гривень. Очікується, що за підсумками тижня курс буде варіюватися в межах 40,7−41,7 гривень за долар.

При цьому НБУ продовжить контролювати валютний ринок, що допоможе уникнути паніки.

Лєсовий прогнозує, що у період з 29 липня до 4 серпня готівковий курс долара може коливатися в межах від 40,7 до 42 гривень. Тим, хто планує купувати або продавати валюту, слід підготуватися до можливих різниць в обмінниках, які можуть досягати 1 гривні, а щоденні коливання курсу можуть сягати 50 копійок.

"У серпні валютний ринок відобразить весь тиск, що "нагромадився" під час інфляції: ціни вже зросли майже на все, а в серпні будуть сформовані "цінники життя восени". Тому можна припустити, що саме в серпні повинні скластися нові валютні коридори, які будуть триматися до кінця року — 41−42 грн/дол. та 44−47 грн/євро", — підкреслив банкір.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні влітку 2024 року девальвація гривні на валютному ринку дещо прискорилась на тлі низки негативних чинників. Експерти розповіли, чи варто поспішати купувати валюту через знецінення національної валюти.

Також ми повідомляли, що аналітики вважають, що бюджету потрібна девальвація, щоб хоч якось перекрити "дірку". До кінця року курс гривні може опуститися ще сильніше.