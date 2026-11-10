Человек держит в руке польские злотые. Фото: Pixabay

В Польше граждане могут хранить дома любую сумму наличных, поскольку законодательство не устанавливает ограничений на такие сбережения. Однако при внесении крупных сумм на банковский счет финансовые учреждения могут проверить их происхождение. В то же время банки рекомендуют иметь дома определенный запас денег на случай чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщило издание InPoland, передают Новини.LIVE.

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Существуют ли ограничения на сумму наличных денег дома в Польше

В Польше нет законодательного ограничения на количество денег, которые человек может хранить дома. Граждане самостоятельно решают, какую часть своих сбережений оставлять вне банковских карт.

Само по себе хранение наличных денег дома не нарушает закон и не влечет за собой наказания. В то же время могут возникнуть трудности, если владелец решит внести накопленные деньги на банковский счет.

Когда банк может проверить происхождение денег

Согласно правилам ЕС и польскому законодательству о противодействии отмыванию денег, банки должны контролировать наличные операции на сумму свыше 15 000 евро. Это примерно 65 000 злотых.

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При проведении таких операций финансовое учреждение может попросить клиента подтвердить законное происхождение средств. Например, если человек в течение 30 лет регулярно откладывал часть зарплаты, накопив десятки тысяч злотых, подтверждением могут служить налоговые декларации.

Поэтому тем, кто хранит значительные суммы наличных дома, стоит позаботиться о документах, подтверждающих источник доходов.

Сколько наличных рекомендуется хранить дома

На фоне геополитической нестабильности и возможных чрезвычайных ситуаций европейские банки советуют гражданам иметь определенный запас наличных. Он может понадобиться, если из-за кризиса, в частности вооруженного нападения, перестанут работать банковские системы или безналичные платежи.

Национальный банк Польши не установил конкретной суммы, которую нужно хранить дома. В то же время финансовые эксперты рекомендуют иметь запас в несколько тысяч злотых.

Банки подчеркивают, что наличные деньги дома должны служить резервом на случай непредвиденных обстоятельств, а не основным способом хранения долгосрочных сбережений.

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