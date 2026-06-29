"Кирилл Кожемяка" номиналом 5 гривен: НБУ выпустил новую памятную монету

Новая монета от НБУ. Фото: Нацбанк Украины. Коллаж: Новини.LIVE

Коллекции украинских нумизматов вскоре пополнятся новым экземпляром с ограниченным тиражом. Нацбанк объявил о выпуске монеты "Украинские народные сказки. Кирилл Кожемяка", посвященной одному из самых известных героев украинского фольклора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальный банк Украины.

Почему выбрали именно Кирилла Кожемяку

В Нацбанке объясняют, что этот герой является символом силы духа, смелости и готовности защищать других. Сама история о Кирилле Кожемяке с детства учит нас, что настоящая сила заключается в стремлении к справедливости и помощи тем, кто в беде.

Как выглядит монета

Новая памятная монета имеет номинал 5 гривен и изготовлена из нейзильбера.

На аверсе изображены три сюжетные сцены из народной сказки, разделенные стилизованными веревками. Украинцы могут увидеть повседневный труд Кирилла Кожумяки, момент, когда дети пришли просить его о спасении, и похищение княжны змеем.

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Новая монета "Украинские народные сказки. Кирилл Кожемяка"

На реверсе изображена кульминация всего повествования — поединок Кирилла Кожемяки со змеем.

Автором дизайна является Алиса Иванова. Скульпторы монеты — Владимир Демьяненко и Владимир Атаманчук.

Где можно будет купить

Всего планируется выпустить до 75 тысяч таких монет в сувенирной упаковке.

Приобрести памятную монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка Украины, а также в банках-дистрибьюторах.

О точной дате начала продаж НБУ пообещал сообщить дополнительно на официальных ресурсах и сайтах банков-партнеров.

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