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Главная Финансы НБУ выпустил новую монету "Кирилл Кожемяка": где её можно будет приобрести

НБУ выпустил новую монету "Кирилл Кожемяка": где её можно будет приобрести

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Дата публикации 29 июня 2026 20:31
"Кирилл Кожемяка" номиналом 5 гривен: НБУ выпустил новую памятную монету
Новая монета от НБУ. Фото: Нацбанк Украины. Коллаж: Новини.LIVE

Коллекции украинских нумизматов вскоре пополнятся новым экземпляром с ограниченным тиражом. Нацбанк объявил о выпуске монеты "Украинские народные сказки. Кирилл Кожемяка", посвященной одному из самых известных героев украинского фольклора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальный банк Украины.

Почему выбрали именно Кирилла Кожемяку

В Нацбанке объясняют, что этот герой является символом силы духа, смелости и готовности защищать других. Сама история о Кирилле Кожемяке с детства учит нас, что настоящая сила заключается в стремлении к справедливости и помощи тем, кто в беде.

Как выглядит монета

Новая памятная монета имеет номинал 5 гривен и изготовлена из нейзильбера.

На аверсе изображены три сюжетные сцены из народной сказки, разделенные стилизованными веревками. Украинцы могут увидеть повседневный труд Кирилла Кожумяки, момент, когда дети пришли просить его о спасении, и похищение княжны змеем.

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Новая монета "Украинские народные сказки. Кирилл Кожемяка"

На реверсе изображена кульминация всего повествования — поединок Кирилла Кожемяки со змеем.

Автором дизайна является Алиса Иванова. Скульпторы монеты — Владимир Демьяненко и Владимир Атаманчук.

Где можно будет купить

Всего планируется выпустить до 75 тысяч таких монет в сувенирной упаковке.

Приобрести памятную монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка Украины, а также в банках-дистрибьюторах.

О точной дате начала продаж НБУ пообещал сообщить дополнительно на официальных ресурсах и сайтах банков-партнеров.

Ранее Новини.LIVE рассказывали об экономических изменениях, которые могут повлиять на кошельки украинцев. В Нацбанке предупреждают, что из-за войны на Ближнем Востоке инфляция в Украине может вырасти почти до 10%. Сбережения в гривне, по прогнозам, все еще могут оставаться выгодными благодаря высоким ставкам по депозитам и гособлигациям.

Также Новини.LIVE писали, сколько наличных можно хранить дома. Эксперты советуют не хранить большие суммы, а иметь лишь "аварийный запас" на непредвиденные ситуации. Его размер следует рассчитывать в зависимости от доходов и расходов семьи.

деньги монеты Нацбанк
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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