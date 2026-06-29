"Кирила Кожум'яка" номіналом 5 гривень: НБУ випустив нову пам'ятну монету

Нова монета від НБУ. Фото: Нацбанк України. Колаж: Новини.LIVE

Колекції українських нумізматів незабаром поповняться новим екземпляром з лімітованим тиражем. Нацбанк оголосив про випуск монети "Українські народні казки. Кирило Кожум'яка", присвяченої одному з найвідоміших героїв українського фольклору.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Національний банк України.

Чому обрали саме Кирила Кожум'яку

У Нацбанку пояснюють, що цей герой є символом сили духу, сміливості та готовності захищати інших. Сама історія про Кирила Кожум'яку змалечку вчить нас, що справжня сила полягає у прагненні до справедливості та допомозі тим, хто в біді.

Який вигляд має монета

Нова пам'ятна монета має номінал 5 гривень і виготовлена з нейзильберу.

На аверсі зображено три сюжетні сцени з народної казки, розділені стилізованими мотузками. Українці можуть побачити щоденну працю Кирила Кожум'яки, момент, коли діти прийшли просити його про порятунок, та викрадення змієм князівни.

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На реверсі розміщено кульмінацію всієї оповіді — двобій Кирила Кожум'яки зі змієм.

Авторкою дизайну є Аліса Іванова. Скульптори монети — Володимир Дем'яненко та Володимир Атаманчук.

Де можна буде купити

Загалом планують випустити до 75 тисяч таких монет у сувенірному пакуванні.

Придбати пам'ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку України, а також у банках-дистриб'юторах.

Про точну дату початку продажу НБУ пообіцяв повідомити додатково на офіційних ресурсах та сайтах банків-партнерів.

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