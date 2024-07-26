Курс валют на 27 июля — доллар продолжает падение

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в украинских банковских учреждениях и обменных пунктах еще больше опустился перед уик-эндом. Национальный банк Украины также снизил официальный курс.

Об этом говорится на официальном портале Нацбанка и мониторинговых сайтах.

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Так, НБУ установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 41,09 грн (-0,10);

евро — 44,63 грн (-0,05);

злотый — 10,44 грн (+0,05).

Курс валют в банках

Как информирует сайт Kurs, на наличном рынке страны доллар в который раз подешевел. Стоит в среднем в покупке 41,02 грн (-0,07), в продаже — 41,51 грн (-0,08). Евро в покупке стоит — 44,47 грн (-0,05), в продаже — 45,18 грн (-0,10).

ПриватБанк доллар покупает за 40,90 грн (-0,08), продает — за 41,50 грн (-0,08). В Райффайзен Банке покупают за 41,00 грн (0,00), продают — за 41,45 грн (-0,10). В Ощадбанке стоит при покупке 41,00 грн (-0,15), при продаже — 41,70 грн (-0,15).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По сообщению Minfin, в обменных пунктах доллар при покупке стоит 41,40 грн (-0,05), при продаже — 41,50 грн (-0,05). Евро стоит в покупке 45,00 грн (-0,02), в продаже — 45,15 грн (-0,06).

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Напомним, украинские банки для удовлетворения внутреннего спроса ввезли рекордный объем наличной иностранной валюты в июне 2024 года. Традиционно больше всего — американской валюты.

Также мы писали, что НБУ планирует с 1 августа 2024 года начать постепенное изъятие банкнот номиналом 500 гривен старого образца. Купюры намерены заменить в обороте на более современные и защищенные.