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Українці більш активно відкривають гривневі депозити

15 липня 2024 10:13
Ксенія Симонова - Редактор
Вклади українців у банках зростають — скільки зберігають грошей на депозитах
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні банківські вклади бізнесу і населення продовжують зростати. З початку 2024 року депозити в національній валюті збільшились на 4,5%.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Telegram.

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За інформацією Національного банку, станом на 1 липня обсяг гривневих депозитів становив 1 701,6 млрд гривень.  З початку  року збільшився на 73,3 млрд гривень, з початку війни — на 85% або на 782,3 млрд гривень. Банківські вклади підприємств та компаній у гривні за відповідний період фактично подвоїлись.

Водночас, строковість депозитів у гривні за шість місяців року практично не змінилась. Близько 1/3 вкладів є строковими, 2/3- на вимогу. Аналогічна пропорція фіксувалась і до війни. 

 

депозити у гривні
Джерело: Телеграм Д. Гетманцева

Нижчими темпами зростають депозити у валюті. Становлять 19,9 млрд доларів. З початку року зросли на 3,4% або на 650 млрд доларів, а з початку війни — на 22,2% або на 3,6 млрд доларів.

На думку Гетманцева, така тенденція говорить про те, що банківська система зберігає довіру вкладників.

"Ще раз згадайте зраду, яка розганялась під надуманими причинами (на кшталт посилення мобілізації) на початку року у контексті зменшення депозитів, хоча останнє є чистим сезонним явищем", — повідомив він.

За його словами, приріст депозитів є оберненою стороною структурного профіциту ліквідності, в якому функціонує банківська система, однак первинною є довіра вкладників на тлі стійких показників роботи фінустанов, яку держава забезпечила на початку повномасштабної війни.

Зараз депозити залишаються основним джерелом фондування банків. Відношення депозитів до кредитів становить 2,4, тоді як до війни було 1,4, що свідчить про суттєвий запас нарощування кредитування, пояснив Гетманцев.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у липні не очікується значних змін у секторі банківських депозитів. Як і протягом усього місяця, спостерігатиметься тенденція до розвитку довгострокових вкладів.

Також ми писали, що українці під час війни продовжують отримувати пасивний дохід від інвестицій. Залишаються популярними для вкладення грошей такі сфери: нерухомість, облігації та земля.

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