Курс доллара после праздников — сколько будет стоить валюта в январе

Американская валюта. Фото: Unplush

Национальный банк Украины (НБУ) в начале 2024 года продолжит влиять на валютный рынок. После праздников ожидается дальнейшее ослабление гривны.

Об этом говорится в прогнозе дилера департамента глобальных рынков ОТП Банка Антона Куринного.

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Ситуация на валютном рынке

По его словам, после праздников на межбанковском рынке курс американской валюты может составить 37,70-38,50 грн/доллар, на наличном рынке — выше 50-60 копеек.

В начале года также ожидается усиление спроса на валюту, возможен меньший приток экспортной валютной выручки. Это будет заставлять Национальный банк более активно участвовать в торгах на межбанке.

Эксперт отмечает, что Нацбанк будет поддерживать стратегию "гибкого курса", постепенно ослаблять национальную валюту. Регулятор будет занимать то более активную, то более пассивную роль продавца валюты на межбанке с целью снижения спекулятивных настроений. Учитывая это, НБУ станет несколько непредсказуемым для участников валютного рынка.

"Ожидаем торгов в коридоре 37,70-38,50 грн/доллар", — говорится в прогнозе Антона Куринного.

Какой сейчас курс доллара в Украине

По информации портала Минфин, в обменных пунктах доллар покупают по 39,00 грн. (+0,05), продают по 39,50 грн. (+0,70). Евро в покупке стоит 42,90 грн (+0,30), в продаже — 43,45 грн (+0,55).

В то же время, официальный курс Национального банка Украины:

доллар — 38,00 (+0,02);

евро — 41,99 (-0,21).

Курс на наличном рынке

Источник: Минфин

Что еще следует знать

Напомним, Национальный банк вводит ряд смягчений, которые коснутся бизнеса и простых украинцев. В частности, нововведения упростят доступ к международной денежной помощи.

Также мы писали, что в Нацбанке рассказали об изменениях в порядке осуществления банками анализа и проверки документов во время валютных финансовых операций. Список подозрительных признаков расширили.