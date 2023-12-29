Нацбанк у черговий раз послаблює правила — що зміниться

Каса у банку. Фото: УНІАН

Національний банк України (НБУ) запроваджує низку пом'якшень, які торкнуться бізнесу та простих українців. Зокрема, нововведення спростять доступ до міжнародної грошової допомоги.

Про це інформує пресцентр НБУ.

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Які саме НБУ послабив правила

Йдеться про ухвалення постанови № 195 "Про внесення змін до постанови Правління НБУ від 24 лютого 2022 року № 18". Як зазначається, нововведення покликані:

полегшити доступ громадян до фінансової допомоги;

розширити можливості експорту та імпорту електричної енергії;

гарантувати права іноземців щодо медичного обслуговування в країні.

Згідно з рішенням Нацбанку, зміни торкнуться важливих для українського бізнесу та населення питань на тлі війни.

Доступ до міжнародних виплат

Відтепер надавачам платіжних послуг дозволяється виплачувати фінансову допомогу українцям, які постраждали від війни, на основі довідки про подання документів для оформлення паспорта громадянина. Очікується, що це спростить отримання фіндопомоги як від міжнародних гуманітарних організацій, так і неурядових установ. До цього отримати грошову допомогу можна було виключно на підставі паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу. Відповідні зміни стосуються виплат у готівці у гривні.

Стабільність імпорту-експорту електрики

Як повідомляють у пресслужбі, НЕК "Укренерго" тепер має можливість перераховувати гроші в європейський офіс з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів "Joint Allocation Office". Це покращить координацію розподілу пропускної спроможності та дозволить забезпечити стабільний імпорт-експорт електричної енергії за умов ймовірних пошкоджень енергоінфраструктури на тлі війни.

Розширення деяких прав іноземців

Відповідно до рішення НБУ, в країні розширили перелік виключень із заборони на здійснення видаткових операцій за рахунками резидентів РФ та Білорусі, які законно перебувають в Україні, для оплати послуг у медзакладах.

Зміни набувають чинності з 29 грудня 2023 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національному банку України (НБУ) розповіли про зміни у порядку здійснення банками аналізу та перевірки документів під час валютних фінансових операцій. Перелік підозрілих ознак розширили.

Раніше ми писали, що в Україні у грудні 2023 року змінились правила обміну валюти. Вони торкнулись лімітів грошових сум під час купівлі.