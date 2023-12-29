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В Україні долар оновив рекорд — скільки зараз коштує валюта

29 грудня 2023 09:05
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Галушко Іван
Редактор
Курс долара на 29 грудня — іноземна валюта знову побила рекорд
Обмінний пункт валют у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Національний банк України встановив офіційний курс долара до кінця 2023 року, що сягнув нового рекорду. Вартість американської валюти змінили також банки та обмінники.

Про це свідчать дані на порталі Нацбанку за результатами торгів на міжбанківському ринку.

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Курс долара, євро та злотого

Так, за інформацією НБУ, на 29-31 грудня офіційний курс встановлено на такому рівні:

  • долар — 37,98 грн (+0,36);
  • євро — 42,20 грн/євро (+0,55);
  • злотий — 9,73 грн/PLN (+0,12).

Курс валют у банках

За інформацією порталу Kurs, на готівковому ринку України долар змінився в ціні. У середньому коштує 38,69 гривні. У покупці — 37,92 гривні (+0,20), а під час продажу — 38,62 гривні (+0,23). Євро у купівлі — 41,76 гривні (+0,36), під час продажу — 42,85 гривні (+0,47).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют на 29 грудня
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, 29 грудня в обмінних пунктах долар купують по 38,55 грн (+0,36), продають по 38,80 грн (+0,45). Євро у купівлі коштує 42,60 грн (+0,60), у продажу — 42,90 грн (+0,54).

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Нагадаємо, українські громадяни зберігають на депозитах у фінустановах більше одного трильйона гривень. Найбільший обсяг коштів вкладників припадає на державні банки.

Також ми писали, що Національний банк України представив пам'ятну монету "Українська мова" номіналом 5 грн. Її можна придбати за 135 грн у сувенірному пакуванні в інтернет-магазині банку.

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