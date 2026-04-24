Госдолг Украины достигнет 300 млрд долларов в 2027 году: Кущ объяснил, как страна будет рассчитываться с партнерами

Международные партнеры продолжают обеспечивать Украину финансовой помощью. Так, в следующие 2 года страна получит от Европейского Союза кредит в размере 90 млрд евро, который поделят на несколько кредитов для различных отраслей экономики. Поэтому к концу 2027 года государственный долг Украины достигнет 300 млрд долларов, тогда как сейчас речь идет о сумме в 200 млрд долларов — это почти 100% ВВП страны.

Об этом сказал в эфире проекта "Світ на зламі" финансовый аналитик Алексей Кущ.

Что не так с международной поддержкой

Учитывая полномасштабную войну и постоянную потребность в финансах, Украина привлекает помощь в любой форме: гранты это или кредиты. Но проблема в том, что страна не выстроила выверенную стратегию управления внешними поступлениями. Поэтому, как отметил Алексей Кущ, Министерство финансов забирает любые доступные средства.

"Такое впечатление, что у нашого Министерства финансов задача ухватить какие-то деньги. А в каком виде они предоставляются? В виде грантов, кредитов — это уже вообще никого не касается. Поэтому берут все подряд", — сказал он.

Как Украина будет возвращать госдолг в 300 млрд долларов

Что касается государственного долга то, как подчеркнул эксперт, вернуть его просто невозможно. Но Минфин должен занять жесткую позицию по списанию не менее половины государственного долга. Однако Министерство финансов хронически не может проводить переговоры по реструктуризации и списанию государственного долга.

"Нам нужно договариваться непосредственно о списании минимум 50% долга — в соответствии с теми катастрофическими последствиями, которые получила наша экономика во время полномасштабной войны", - пояснил Кущ.

По словам эксперта, такая позиция снизилиа бы внешнюю нагрузку до 100 млрд долларов, а если учесть внутренние заимствования, то общий долг был бы на уровне 60% ВВП.

