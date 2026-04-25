Продаж валюти під час війни: скільки грошей українцям продав Національний банк

Населення в Україні продовжує активно купувати валюту навіть в умовах війни. Так, Національний банк України (НБУ) за 4 роки повномасштабного збройного конфлікту з РФ, продав понад 120 млрд доларів. Валюту купують як юридичні особи, так і фізичні — клієнти банків.

Про це заявив в етері програми "Світ на зламі" фінансовий аналітик Олексій Кущ.

За словами Олексія Куща, такі операції на міжбанківському валютному ринку відбуваються постійно. Нацбанку доводиться підтримувати валютні інтервенції, щоб задовольняти попит й перекривати колосальні обсяги імпорту, який становить наразі понад 90 млрд доларів.

"Це імпорт товарів і послуг. Це майже 50% ВВП. Просто жах бере від таких показників", — розповів Олексій Кущ.

Нагадаємо, державний борг України до кінця 2027 року сягне позначки у 300 млрд доларів, тобто перевищить 100% ВВП країни. Розрахуватися з міжнародними партнерами й покрити борг не вийде, оскільки це неможливо фізично. Натомість уряд може домовлятися про списання значної частини боргу.

Як повідомляли Новини.LIVE, інфляція в Україні збереже курс на зниження, але несподіваний стрибок цін ще може відбутися. Економіка країни залежить від міжнародної фіндопомоги. Це дуже впливає на її продуктивність.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні по-новому перевірятимуть паперові гроші. Так, банкноти, які перебувають в обігу, братимуть на перевірку у чіткі строки. До цього процесу залучатимуть як банки, так і інші фінансові установи.