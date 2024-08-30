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НБУ предупреждает о росте цен — прогноз до конца года

30 августа 2024 13:30
Ксения Симонова - Редактор
Цены в Украине вырастут до конца 2024 года — НБУ обновил прогноз
Украинский супермаркет. Фото: RAU
Ксения Симонова - Редактор

Специалисты Национального банка Украины (НБУ) обнародовали ценовой прогноз до конца 2024 года. Если в начале года инфляция была достаточно низкой, то в последние месяцы заметно ускорилась.

Об этом информирует пресс-центр НБУ.

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По прогнозу Национального банка, в течение следующих месяцев не стоит ожидать снижения цен. Напротив, потребительская инфляция умеренно ускорится, к концу года достигнет 8,5%.

Объясняют, что на темпы роста потребительских цен в основном повлияли большие затраты бизнеса на электроэнергию и оплату труда подчиненным. В определенной степени сказалась на ценах девальвация гривны. Если доллар в начале года стоил 38 грн, то сейчас выше 41 грн.

При этом Нацбанк будет принимать меры, ограничивая колебания валютного курса, обеспечивая курсовую устойчивость. Также регулятор в дальнейшем будет обеспечивать уровень ставок по гривневым депозитам, который будет способен защищать сбережения граждан от инфляционного обесценения.

Там надеются, что соответствующие действия будут способны поддерживать доверие к национальной валюте и ограничат давление на валютном рынке.
 

цены в 2024 году прогноз НБУ
График. Источник: НБУ

Кроме того, в НБУ надеются, что последовательные действия позволят замедлить инфляцию в 2025 году. Помочь в этом должно замедление инфляции в странах, с которыми Украина ведет торговлю.

По прогнозу Нацбанка, в 2025 году темпы роста цен замедлятся до 6,6%, а в 2026-м — до 5%, что является целью регулятора.

Как известно, в июле 2024 года потребительские цены находились на том же уровне, что и в июне, однако с начала года выросли на 4,3%. В то же время за последний год — на 5,4% (динамика была такова: 2,2%, 4,3% и 4,8% соответственно).

Уровень базовой инфляции в июле вырос до 0,7%, а с начала 2024 года — до 4,1% (в июне – 0,5% и 3,3%).

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в сентябре этого года граждане смогут покупать украинские товары и получать компенсации. Известно, в каких супермаркетах будет действовать программа национального кэшбека.

Также сообщалось, что в Украине обновили механизм ведения кассовых операций в национальной валюте, позволив гражданам не брать в супермаркетах деньги в рамках услуги "наличные деньги на кассе", если их состояние неликвидное. Соответствующие банкноты и монеты должны утилизироваться.

НБУ товары инфляция цены цены на продукты

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