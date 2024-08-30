Ціни в Україні зростуть до кінця 2024 року — НБУ оновив прогноз

Український супермаркет. Фото: RAU

Фахівці Національного банку України (НБУ) оприлюднили ціновий прогноз до кінця 2024 року. Якщо на початку року інфляція була доволі низькою, то в останні місяці помітно пришвидшилася.

Про це інформує пресцентр НБУ.

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За прогнозом Національного банку, упродовж наступних місяців не варто очікувати на зниження цін. Навпаки, споживча інфляція помірно пришвидшиться, на кінець року досягне 8,5%.

Пояснюють, що на темпи зростання споживчих цін в основному вплинули більші витрати бізнесу на електроенергію та оплату праці підлеглим. У певній мірі позначилася на цінах девальвація гривні. Якщо долар на початку року коштував 38 грн, то нині вище 41 грн.

При цьому Нацбанк буде вживати заходів, обмежуючи коливання валютного курсу, забезпечуючи курсову стійкість. Також регулятор надалі буде забезпечувати такий рівень ставок за гривневими депозитами, який буде здатний захищати заощадження громадян від інфляційного знецінення.

Там сподіваються, що відповідні дії будуть здатні підтримувати довіру до національної валюти та обмежать тиск на валютному ринку.

Графік. Джерело: НБУ

Крім того, в НБУ сподіваються, що послідовні дії дадуть змогу уповільнити інфляцію 2025 року. Посприяти у цьому має сповільнення інфляції в країнах, з якими Україна веде торгівлю

За прогнозом Нацбанку, у 2025 році темпи зростання цін уповільняться до 6,6%, а у 2026-му — до 5%, що є ціллю регулятора.

Як відомо, у липні 2024 року споживчі ціни перебували на тому ж рівні, що й червні, однак з початку року зросли на 4,3%. Водночас, за останній рік — на 5,4% (динаміка була така: 2,2%, 4,3% та 4,8% відповідно).

Рівень базової інфляції в липні зріс до 0,7%, а з початку 2024 року — до 4,1% (в червні — 0,5% й 3,3%).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у вересні поточного року громадяни зможуть купувати українські товари та отримувати компенсації. Відомо, в яких супермаркетах діятиме програма національного кешбеку.

Також повідомлялося, що в Україні оновили механізм ведення касових операцій у національній валюті, дозволивши громадянам не брати в супермаркетах гроші в рамках послуги "готівка на касі", якщо їхній стан неліквідний. Відповідні банкноти та монети мають утилізуватися.