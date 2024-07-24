НБУ предупредил о росте количества фальшивых денег — популярные купюры

Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинском рынке растет количество фальшивых денег в национальной и иностранной валюте. По результатам первого полугодия таких купюр увеличилось на 62% против показателя в прошлом году.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ), пишет издание Minfin.

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Так, в апреле-мае регулятор наблюдал краткосрочное повышение активности фальшивомонетчиков. Это объясняет адаптацией злоумышленников к реалиям военного положения и желанием проверить эффективность противодействия.

Для этого НБУ сотрудничает с Бюро экономической безопасности (БЭБ), обращается за помощью в Департамент стратегических расследований и Департамент киберполиции Нацполиции, экспертным учреждениям МВД и Минюсту, СБУ, даже в Европейский Центробанк и другие центральные банки мира.

"Национальный банк систематически осуществляет мониторинг состояния изъятия из оборота поддельных денежных знаков. Пока что у НБУ отсутствует информация о российском следе в прецедентах подделки украинской валюты. В то же время, после полномасштабного вторжения россии в Украину, Нацбанк учитывает и такую потенциальную угрозу со стороны страны-агрессора", — подчеркнули в НБУ.

Сколько и какие подделывают деньги

По данным Нацбанка, на 1 млн единиц приходится настоящих банкнот 3,4 фальшивки по результатам первого полугодия. Регулятор считает текущий рост отрицательной динамики умеренным. Поскольку до начала полномасштабной войны показатель был значительно выше — 7,1 тыс. фальшивок на 1 млн настоящих купюр. В то время как, на территории еврозоны фальшивомонетчики "работают" более активно.

В Украине преступники больше всего подделывают среди иностранной валюты доллар. Среди изъятых из оборота за первое полугодие доля составила 95%. При этом чаще всего подделывали купюры номиналом в 100 долларов.

Самые "популярные" гривневые купюры — 500 гривен образца 2006 года и 200 грн 2007-го. Доля таких — 90% фальшивок.

Эту проблему решают, в частности, путем постепенного изъятия из оборота старых банкнот:

с октября 2020 года — купюры 1 и 2 грн 2003-2007 годов;

с января 2023 года — купюры 5, 10, 20 и 100 грн 2003-2007 годов;

с августа 2024 года — купюры 500 грн 2003-2007 годов.

В НБУ объясняют, что деньги нового образца лучше защищены, в том числе и современными оптически-сменными элементами. Речь идет о "оконной" ленте и элементе SPARK с кинетическими эффектами движения фонового изображения и изменением цвета.

Что еще стоит знать

Напомним, НБУ планирует с 1 августа 2024 года начать постепенное изъятие банкнот номиналом в 500 гривен старого образца. Купюры намерены заменить в обороте на более современные и защищенные.

Также мы писали, что ПриватБанк выдает доллары США образца 1996 года, которые обменять довольно проблематично в обменниках и банках. Клиенты жалуются, а представители банка уверяют, что купюры являются полноценным платежным средством.