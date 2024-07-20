ПриватБанк видає долари 1996 року — які загрози та як діяти

Американська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "ПриватБанк" видає долари США зразка 1996 року, які обміняти доволі проблематично в обмінниках та банках. Клієнти скаржаться, а представники банку запевняють, що купюри є повноцінним платіжним засобом.

Про це йдеться на порталі Minfin, де клієнти банків залишають скарги чи відгуки.

Читайте також:

Детальніше про "раритетну" валюту в ПриватБанку

Як зазначив один із клієнтів ПриватБанку, він довгий час користується послугами фінустанови без нарікань, однак останнім часом має проблеми з обміном іноземної валюти. Зокрема, в Київській області, де він проживає, на касі валюти нема і необхідне попереднє замовлення. Щоб здійснити обмін, довелося витратити час та чекати, однак йому видали гроші старого зразка 1996 року випуску. Він відмовився від купюр і перезамовив, проте і за повторним разом йому запропонували "раритет".

"Багато років користуюся послугами ПриватБанку і до цього часу був задоволений, всі питання, які виникали, вирішувалися в найкоротші терміни, всім рекомендував цей банк. Однак останнім часом зовсім не задоволений роботою даного банку. Причина в тому, що у відділенні відсутня іноземна валюта для купівлі, а точніше долар США. Касир повідомила: щоб придбати долари США, робіть замовлення через Приват24. Зробив замовлення, приходжу у відділення — мені видають долари США зразка 1996 року, і стан їх не дуже гарний. Я відмовився їх отримувати, інших, окрім 1996 року, в банку немає. Замовив знову через Приват24 — і знову привезли долари США 1996 року, і стан їх не задовільний", — йдеться у повідомленні.

Чоловік зауважив, що подібні купюри потім дуже складно обміняти. Їх відмовляються прийняти не тільки в обмінниках, а й в банках.

"Якщо ви знаєте, надалі продати долари США 1996 року доволі проблематично, обмінники, як і банки, не охоче їх приймають назад. Тому в мене питання, чому у відділення ПриватБанк завозить долари США лише 1996 року?" — йдеться у скарзі.

Пояснення ПриватБанку

Як зазначили представники ПриватБанку, суму формують та доставляють для замовлення з купюр того номіналу та року випуску, що є в наявності.

Фінустанова приймає і видає виключно таку валюту, що цілком відповідає вимогам Національного банку України (НБУ) та вважається повноцінним платіжним засобом не тільки на території України, а і в інших країнах, відповідно до ознак зношеності.

"На поточний момент згідно з Постановою 75 НБУ банкам, небанківським установам заборонено відмовляти клієнтам у здійсненні валютно-обмінних операцій з банкнотами іноземної валюти будь-якого року випуску в разі повної відповідності за дизайном і елементами захисту зразкам, справжність яких підтверджена з використанням відповідного обладнання", — йдеться у відповіді.

У банку зауважили, що клієнт під час отримання коштів на касі має право відмовитися від замовлення та перезамовити валюту на іншу дату.

"Хочемо зауважити, якщо інші установи відмовляються у вас прийняти готівку, спираючись на рік, ви можете скаржитись в національний банк", — додали у ПриватБанку.

Скарга клієнта. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, біженці, які є клієнтами державного "ПриватБанку", скаржаться на регулярне блокування входу до мобільного застосунку "Приват24" та непрофесійну підтримку в онлайн-чаті. У фінустанові опублікували алгоритм дій у таких випадках.

Також ми писали, що клієнт держфінустанови "ПриватБанк" звернувся до поліції через часткове блокування рахунків на основі конфіденційних даних. Стверджує, що банк протиправно отримав інформацію з реєстрів Міністерства внутрішніх справ.