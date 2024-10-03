НБУ может обновить расчет курса гривны к другим валютам

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Национальном банке Украины (НБУ) могут изменить механизм расчета официального курса гривны к другим валютам. Специалисты регулятора осуществили оценку наличия структурных сдвигов на рынке и возможных оснований необходимости замены действующих индикаторов денежного и валютного рынков.

Об этом рассказали в пресс-службе Нацбанка.

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Изменения в расчете курса гривны к другим валютам

Как отмечается, Совет оверсайта провел очередной периодический обзор индикаторов денежного и валютного рынков:

официального курса гривны к иностранным валютам;

учетной цены банковских металлов;

справочного значения курса гривны по отношению к доллару США.

Целью такой проверки является установление сдвигов на рынке или замены существующих индикаторов, корректировка методологии или других важных аспектов, связанных с расчетом и обнародованием.

В настоящее время официальный/справочный курс национальной валюты по отношению к доллару и методология их расчета отвечают требованиям рынка. Объем торгов на валютном рынке — достаточный для осуществления расчета надежных индикаторов по курсу гривны к доллару.

Однако согласовали подходы к введению нового бенчмарка валютного рынка — справочного значения курса нацвалюты к евро по состоянию на 12:00. Его разработали по просьбе участников рынка в сотрудничестве с международными экспертами.

"Рекомендовано производить его расчет путем перемножения справочного курса гривны к доллару США и среднего значения котировок BFIX долл./евро, рассчитанного с 10:30 до 12:00", — говорится в заключении.

Также в Раде сочли целесообразным изменить метод расчета официального курса нацвалюты к другим валютам (кроме американского доллара) и учетной цены банковских металлов, взяв за основу расчета подходы, подобные для справочного курса гривны к евро по состоянию на 12:00.

Кроме того, согласились на необходимости введения новых подходов в определении перечня валют, к которым курс устанавливается ежедневно, с отменой перечня для установления ежемесячно.

Предложение ожидает публичное обсуждение, после чего его рассмотрит правление Центробанка.

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре 2024 года существенно вырос спрос на валюту со стороны населения. Граждане приобрели долларов и евро в коммерческих банках на 40% больше, чем было в августе.

Также мы писали, что в Национальном банке возобновилось функционирование касс для осуществления операций с инвестиционными монетами. Таким образом, в октябре перезапустили покупку у граждан инвестмонеты.