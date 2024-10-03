НБУ может обновить расчет курса гривны к другим валютам

НБУ готовит изменения в расчете официального курса гривны к другим валютам
В Национальном банке Украины (НБУ) могут изменить механизм расчета официального курса гривны к другим валютам. Специалисты регулятора осуществили оценку наличия структурных сдвигов на рынке и возможных оснований необходимости замены действующих индикаторов денежного и валютного рынков.
Об этом рассказали в пресс-службе Нацбанка.
Изменения в расчете курса гривны к другим валютам
Как отмечается, Совет оверсайта провел очередной периодический обзор индикаторов денежного и валютного рынков:
- официального курса гривны к иностранным валютам;
- учетной цены банковских металлов;
- справочного значения курса гривны по отношению к доллару США.
Целью такой проверки является установление сдвигов на рынке или замены существующих индикаторов, корректировка методологии или других важных аспектов, связанных с расчетом и обнародованием.
В настоящее время официальный/справочный курс национальной валюты по отношению к доллару и методология их расчета отвечают требованиям рынка. Объем торгов на валютном рынке — достаточный для осуществления расчета надежных индикаторов по курсу гривны к доллару.
Однако согласовали подходы к введению нового бенчмарка валютного рынка — справочного значения курса нацвалюты к евро по состоянию на 12:00. Его разработали по просьбе участников рынка в сотрудничестве с международными экспертами.
"Рекомендовано производить его расчет путем перемножения справочного курса гривны к доллару США и среднего значения котировок BFIX долл./евро, рассчитанного с 10:30 до 12:00", — говорится в заключении.
Также в Раде сочли целесообразным изменить метод расчета официального курса нацвалюты к другим валютам (кроме американского доллара) и учетной цены банковских металлов, взяв за основу расчета подходы, подобные для справочного курса гривны к евро по состоянию на 12:00.
Кроме того, согласились на необходимости введения новых подходов в определении перечня валют, к которым курс устанавливается ежедневно, с отменой перечня для установления ежемесячно.
Предложение ожидает публичное обсуждение, после чего его рассмотрит правление Центробанка.
Что еще стоит знать
Напомним, в сентябре 2024 года существенно вырос спрос на валюту со стороны населения. Граждане приобрели долларов и евро в коммерческих банках на 40% больше, чем было в августе.
Также мы писали, что в Национальном банке возобновилось функционирование касс для осуществления операций с инвестиционными монетами. Таким образом, в октябре перезапустили покупку у граждан инвестмонеты.
Читайте Новини.LIVE!