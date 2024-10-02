НБУ почав купувати монети в українців — які саме

Копійки у руці. Фото: minfin

У Національному банку України (НБУ) відновили функціонування кас для здійснення операцій з інвестиційними монетами. Таким чином, у жовтні перезапустили купівлю в громадян інвестмонет.

Про це розповіли у пресслужбі Нацбанку.

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Продажі інвестиційних монет НБУ

Як зазначив регулятор, цього місяця також відновили здійснення таких операцій:

реалізація інвестиційних монет з боку українських громадян;

прийом пошкоджених інвестмонет України для проведення оцінки.

У Національному банку повідомили, що здійснюватимуть купівлю та продаж інвестиційних копійок за закупівельною вартістю та цінами продажу інвестмонет, що визначені відповідно до механізму розрахунку та встановлення цін на банківські та дорогоцінні метали.

"Купівля в населення та реалізація інвестиційних монет здійснюватиметься за закупівельними цінами та цінами продажу інвестиційних монет України, визначеними згідно з порядком розрахунку і встановлення цін на банківські та дорогоцінні метали. Переглянути їх можна на сайті", — зазначили у Нацбанку.

Графіка. Джерело: НБУ

У НБУ також додали, що операції з інвестмонетами можна здійснити у касах Нацбанку у Києві за адресою: Контрактова площа, 2-а. Графік роботи кас:

з понеділка по четвер — з 09:30 до 17:00;

у п'ятницю — з 09.30 до 15.45;

субота — неділя вихідні.

"Під час оголошення повітряної тривоги каси припинятимуть свою роботу, відвідувачі повинні будуть залишити приміщення банку і прямувати до найближчого укриття", — нагадали у Центробанку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше НБУ запропонував змінити назву "копійки" на "шаг". Там заявили, що це необхідно для відновлення історичної справедливості, дерусифікації та відродження національних традицій.

Також ми писали, що у вересні 2024 року суттєво зріс попит на валюту з боку населення. Громадяни придбали доларів та євро у комерційних банках на 40% більше, ніж було у серпні.