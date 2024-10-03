НБУ може оновити розрахунок курсу гривні до інших валют

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національному банку України (НБУ) можуть змінити механізм розрахунку офіційного курсу гривні до інших валют. Спеціалісти регулятора здійснили оцінку наявності структурних зрушень на ринку та можливих підстав для необхідності заміни чинних індикаторів грошового та валютного ринків.

Про це розповіли у пресслужбі Нацбанку.

Читайте також:

Зміни в розрахунку курсу гривні до інших валют

Як зазначається, Рада оверсайту здійснила черговий періодичний огляд індикаторів грошового та валютного ринків:

офіційного курсу гривні до іноземних валют;

облікової ціни банківських металів;

довідкового значення курсу гривні до долара США.

Мета такої перевірки — встановлення зрушень на ринку чи заміни існуючих індикаторів, коригування методології або інших важливих аспектів, що пов'язані з розрахунком та оприлюдненням.

Нині офіційний/довідковий курс національної валюти до долара та методологія їх розрахунку відповідають вимогам ринку. Обсяг торгів на валютному ринку — достатній для змоги здійснення розрахунку надійних індикаторів за курсом гривні до долара.

Проте погодили підходи до введення нового бенчмарка валютного ринку — довідкового значення курсу нацвалюти до євро станом на 12:00. Його розробили на прохання учасників ринку у співпраці з міжнародними експертами.

"Рекомендовано здійснювати його розрахунок шляхом перемноження довідкового курсу гривні до долара США та середнього значення котирувань BFIX дол./євро, розрахованого з 10:30 до 12:00", — йдеться у висновку.

Також у Раді визнали за доцільне змінити метод розрахунку офіційного курсу нацвалюти до інших валют (окрім американського долара) та облікової ціни банківських металів, взявши за основу розрахунку підходи, подібні для довідкового курсу гривні до євро станом на 12:00.

Окрім того, погодилися щодо необхідності введення нових підходів у визначенні переліку валют, до яких курс встановлюється щоденно, з відміною переліку для встановлення щомісяця.

Пропозиція чекає публічне обговорення, після чого її розгляне правління Центробанку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у вересні 2024 року суттєво зріс попит на валюту з боку населення. Громадяни придбали доларів та євро у комерційних банках на 40% більше, ніж було у серпні.

Також ми писали, що у Національному банку відновили функціонування кас для здійснення операцій з інвестиційними монетами. Таким чином, у жовтні перезапустили купівлю в громадян інвестмонет.