НБУ вирівняв курс долара, євро та злотого — курс валют на сьогодні

Обмін валют. Фото: Новини.LIVE

Курс валют сьогодні, 3 жовтня, за даними НБУ, майже змінився. На відміну від вчорашнього дня значно всі основні валюти стабілізувались, а ось в комерційних банках здешевшав євро.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

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Офіційний курс валют

Національний банк встановив на сьогодні офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 41,27 грн (+0,03);

євро — 45,71 грн (0,00);

злотий — 10,64 грн (-0,02).

Курс валют в банках

Середній курс купівлі долара в українських банках становить 41,08 гривні (+0,03), а в продажі — 41,55 гривні (+0,02).

Євро в середньому купують за 45,53 гривні (-0,16), а продають за 46,20 гривні (-0,18).

Польські злотий можна продати банкам в середньому за 10,29 гривні (-0,05), а придбати за 10,83 гривні (-0,05).

Курс валют на сьогодні. Фото: kurs.com.ua

Найвигідніший курс в банках

За даними порталу Мінфін, найдорожче долар купує Європромбанк — за 41,35 гривні, а вигідніше всього продає Райффайзенбанк — за 41,44 гривні.

Найвигідніша ціна євро при купівлі у Європромбанку — за 46,23 гривні, а продаж найвигідніший в Кредитвест Банку та izibank — 45,95 гривні.

Банк Львів найдорожче купує у громадян польській злотий — за 10,72 гривні, а Ідея Банк продає злотий найвигідніше інших — за 10,70 гривні.

Курс валют в обмінниках

Середній курс купівлі долара в обмінних пунктах становить 41,42 гривні (+0,02), продаж — 41,48 гривні (0,00). Середня вартість євро в обмінниках при купівлі — 45,90 гривні (-0,10), при продажу — 46,13 гривні (-0,12). Злотий в середньому в обмінних пунктах купують за 10,65 гривні (-0,09), продають за 10,83 гривні (-0,03).

Прогноз курсу долара

На сайті Мінфіну аналітик Олексій Козирєв опублікував статтю, в якій спрогнозував, що курс долара в Україні на готівковому ринку до кінця року наблизиться до рівнів коридору в 42-43 гривні за долар.