НБУ хочет изменить механизм безналичных расчетов — детали

Расчет картой. Фото: pixabay

В Национальном банке Украины (НБУ) рассматривают введение изменений в осуществлении безналичных расчетов. Регулятор предлагает обновить соответствующий механизм.

Об этом информирует пресс-служба Нацбанка.

Читайте также:

Обновление порядка осуществления безналичных расчетов

НБУ предлагает изменить Инструкцию о безналичных расчетах в нацвалюте пользователей платежных услуг. Объясняют это необходимостью учета предложений участников платежного рынка, полученных НБУ. Изменения призваны улучшить порядок безналичных расчетов в гривне и усилить защиту прав пользователей.

Так, среди предложений регулятора:

уточнение вопроса, который регулирует соответствующая Инструкция;

уточнение реквизитов платежной инструкции, инициированной получателем;

определение документов (уведомлений) и его реквизитов, которые будут подтверждать принятие к выполнению платежной инструкции плательщика его поставщиком платежных услуг (сообщение будет предоставлять плательщику его поставщик платежных услуг);

урегулирование вопроса о предоставлении поставщиком платежных услуг получателя своему пользователю информации о зачислении денежных средств на счет после каждого соответствующего зачисления;

установление перечня обязательных реквизитов платежной инструкции, оформленной поставщиком платежных услуг за плательщика;

урегулирование вопроса о принудительном списании/взыскании денежных средств со счета плательщика, который закрыт по инициативе плательщика или его поставщика платежных услуг/ изменен по инициативе поставщика платежных услуг плательщика;

разграничение реквизитов платежной инструкции, оформляемой органом госисполнительной службы или частным исполнителем/контролирующим органом;

уточнение норм по проверке реквизитов плательщика поставщиком соответствующих платежных услуг в платежной инструкции взыскателя.

Что еще стоит знать

Напомним, 10 сентября заработали усиленные валютные ограничения, касающиеся расчетов за границей, для предотвращения оттока капитала из страны. Речь идет о соответствующем решении Нацбанка.

Также мы писали, что в НБУ рассказали, ждать ли выпуска банкнот крупных номиналов в связи с обесцениванием гривны. В частности, номиналом в 5 тыс. гривен одной купюрой.