Женщина с деньгами возле терминала. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины предлагает изменить правила использования предоплаченных карт, которые могут выдаваться без полной проверки личности владельца. Нововведения коснутся электронных денег и призваны привести украинские требования в соответствие с европейскими правилами финансового мониторинга. Владельцам таких платежных инструментов стоит обратить внимание на возможные изменения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальный банк Украины.

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Какие карты хочет ограничить НБУ

Речь идет о так называемых предоплаченных картах (prepaid), которые работают по принципу предоплаты. Пользователь заранее вносит на них определенную сумму электронных денег, а затем рассчитывается ею за товары или услуги.

Особенность таких платежных инструментов заключается в том, что при определенных условиях их можно использовать без полной идентификации владельца. Именно порядок использования таких карт Нацбанк предлагает пересмотреть.

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Регулятор хочет привести украинские правила в соответствие с требованиями Директивы Европейского Союза 2015/849 о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Также изменения должны учитывать положения украинского законодательства о платежных услугах.

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В то же время важно различать предоплаченные карты и обычные банковские карты. Предложение не предусматривает общего ограничения зарплатных, пенсионных или других карт, которыми украинцы пользуются ежедневно.

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Что изменится для владельцев карт

Проект постановления предусматривает обновление условий использования предоплаченных карт физическими лицами, в отношении которых эмитент электронных денег не провел надлежащую проверку.

То есть внимание регулятора сосредоточено на платежных инструментах, владельцы которых не прошли полную идентификацию. Цель изменений — снизить риски использования таких карт для незаконных финансовых операций.

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В то же время в сообщении НБУ не приведены конкретные новые лимиты на пополнение, расчеты или другие операции. Поэтому утверждать, что после принятия постановления все владельцы таких карт лишатся возможности рассчитываться ими или переводить деньги, пока преждевременно.

Есть и другой важный нюанс. С 24 февраля 2022 года Нацбанк временно приостановил выпуск и распространение электронных денег, а также пополнение электронных кошельков электронными деньгами. Это означает, что предложенные изменения не следует трактовать как немедленное введение новых ограничений для обычных банковских клиентов.

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Когда НБУ может изменить правила

Пока речь идет лишь о проекте постановления, который регулятор вынес на общественное обсуждение. Украинцы и заинтересованные учреждения могут присылать свои замечания и предложения до 11 ноября 2026 года включительно.

По завершении обсуждения Нацбанк должен рассмотреть полученные предложения и принять решение о дальнейшем утверждении документа. До этого момента новые правила не вступают в силу.

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