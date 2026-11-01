Жінка з грошима біля терміналу. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України пропонує змінити правила користування передплаченими картками, які можуть видаватися без повної перевірки особи власника. Нововведення стосуватимуться електронних грошей і мають наблизити українські вимоги до європейських правил фінансового моніторингу. Власникам таких платіжних інструментів варто звернути увагу на можливі зміни.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Національний банк України.

Реклама

Які картки хоче обмежити НБУ

Йдеться про так звані припейд-картки (prepaid), які працюють за принципом передоплати. Користувач заздалегідь вносить на них певну суму електронних грошей, а потім розраховується нею за товари або послуги.

Особливість таких платіжних інструментів полягає в тому, що за певних умов їх можна використовувати без повної ідентифікації власника. Саме порядок користування такими картками Нацбанк пропонує переглянути.

Регулятор хоче привести українські правила у відповідність до вимог Директиви Європейського Союзу 2015/849 щодо запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Також зміни мають враховувати положення українського законодавства про платіжні послуги.

Читайте також:

Водночас важливо розрізняти передплачені картки та звичайні банківські картки. Пропозиція не передбачає загального обмеження зарплатних, пенсійних чи інших карток, якими українці користуються щодня.

Що зміниться для власників карток

Проєкт постанови передбачає оновлення умов використання припейд-карток фізичними особами, щодо яких емітент електронних грошей не провів належної перевірки.

Тобто увага регулятора зосереджена на платіжних інструментах, власники яких не пройшли повну ідентифікацію. Мета змін — зменшити ризики використання таких карток для незаконних фінансових операцій.

Водночас у повідомленні НБУ не наведено конкретних нових лімітів на поповнення, розрахунки чи інші операції. Тому стверджувати, що після ухвалення постанови всі власники таких карток втратять можливість розраховуватися ними або переказувати гроші, наразі передчасно.

Є й інший важливий нюанс. Із 24 лютого 2022 року Нацбанк тимчасово призупинив випуск і розповсюдження електронних грошей, а також поповнення електронних гаманців електронними грошима. Це означає, що запропоновані зміни не слід трактувати як негайне запровадження нових обмежень для звичайних банківських клієнтів.

Коли НБУ може змінити правила

Наразі йдеться лише про проєкт постанови, який регулятор виніс на громадське обговорення. Українці та зацікавлені установи можуть надсилати свої зауваження і пропозиції до 11 листопада 2026 року включно.

Після завершення обговорення Нацбанк має опрацювати отримані пропозиції та визначитися з подальшим ухваленням документа. До цього моменту нові правила не набувають чинності.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що клієнти ПриватБанку можуть отримати грошові компенсації за оплату послуг через Приват24. Для участі в акції потрібно виконати визначені банком умови та здійснити необхідну кількість платежів. Винагорода може становити до 5 000 грн.

Також Новини.LIVE повідомляли, що українці можуть отримати майже 1 000 грн через Дію за програмою "єКнига". Допомога призначена громадянам, яким виповнилося 18 років, і надається один раз. Отримані кошти можна використати виключно на придбання книжок.