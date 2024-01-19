ПриватБанк оценили на устойчивость во время войны — есть ли риски для капитала

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал результаты оценки устойчивости крупнейших 20 банков страны. В частности, известно, как оценил государственное финучреждение ПриватБанк.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

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Стресс-тестирование ПриватБанка

Как отмечается, в прошлом году Нацбанк провел оценку устойчивости. Она включала:

проверку качества активов;

проверку стоимости залогового имущества банков;

расчет характеристик их деятельности на следующие три года.

По данным итогов оценки устойчивости крупнейших финучреждений Украины — ПриватБанку не требуется докапитализация.

Как свидетельствуют результаты оценки, достаточность основного и регулятивного капитала ПриватБанка превышает нормативные требования Нацбанка. Финучреждение имеет значительный запас устойчивости.

"Рекордная устойчивость в тяжелейшие времена: Государственный ПриватБанк успешно прошел стресс-тестирование НБУ за 2023 год", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметила заместитель главы правления ПриватБанка Лариса Чернышева, обеспечение устойчивости стало главным приоритетом как крупнейшего финучреждения, которому доверяют миллионы украинцев.

Учитывая это, уделяют большое внимание качеству кредитного портфеля, проводят собственное ежеквартальное стресс-тестирование ключевых рисков.

"Мы и дальше планируем обеспечивать кредитную поддержку экономики, демонстрируя высокую эффективность и соблюдая наилучшие стандарты риск-менеджмента", — отметила представительница ПриватБанка.

У каких банков есть проблемы с капиталом

По результату оценки устойчивости банков, НБУ выделил три финучреждения, которые нуждаются в докапитализации:

государственный Укрэксимбанк;

Правэкс Банк;

МТБ Банк.

Нацбанк определил необходимость докапитализации этих банков в 10 млрд грн по результатам оценки устойчивости на следующие три года в рамках базового макроэкономического сценария.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине вырос объем неработающих бизнес-кредитов в банковском секторе за время полномасштабного вторжения. Доля подскочила до 44% к началу октября 2023 года, до 359 млрд гривен.

Также мы писали о том, что украинские банки на фоне роста спроса наращивают объемы ввоза наличной валюты. Кроме того, Национальный банк Украины (НБУ) фиксирует завоз золота на 7-8 млн долларов.