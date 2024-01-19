ПриватБанк оцінили на стійкість під час війни — чи є ризики для капіталу

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) оприлюднив результати оцінки стійкості найбільших 20 банків країни. Зокрема, відомо, як оцінив державну фінустанову ПриватБанк.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби банку.

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Стрес-тестування ПриватБанку

Як зазначається, минулого року Нацбанк провів оцінку стійкості. Вона включала:

перевірку якості активів;

перевірку вартості заставного майна банків;

розрахунок показників їхньої діяльності на наступні три роки.

За даними підсумків оцінки стійкості найбільших фінустанов — ПриватБанку не потрібна докапіталізація.

Як свідчать результати оцінки, достатність основного та регулятивного капіталу ПриватБанку перевищує нормативні вимоги Нацбанку. Фінустанова має значний запас стійкості.

"Рекордна стійкість у найважчі часи: Державна ПриватБанк успішно пройшов стрес-тестування НБУ за 2023 рік", — йдеться у повідомленні пресслужби.

Як зауважила заступниця голови правління ПриватБанку Лариса Чернишова, забезпечення стійкості стало головним пріоритетом як найбільшої фінустанови, якій довіряють мільйони українців.

З огляду на це, приділяють велику увагу якості кредитного портфелю, проводять власне щоквартальне стрес-тестування ключових ризиків.

"Ми й надалі плануємо забезпечувати кредитну підтримку економіки, демонструючи високу ефективність та дотримуючись найкращих стандартів ризик-менеджменту", — наголосила представниця ПриватБанку.

У яких банків є проблеми з капіталом

За результатом оцінки стійкості банків, НБУ виокремив три фінустанови, які мають потребу в докапіталізації:

державний Укрексімбанк;

Правекс Банк;

МТБ Банк.

Нацбанк визначив потребу в докапіталізації цих банків у 10 млрд грн за результатами оцінки стійкості на наступні три роки в рамках базового макроекономічного сценарію.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні зріс обсяг непрацюючих бізнес-кредитів у банківському секторі за час повномасштабного вторгнення. Частка підскочила до 44% на початок жовтня 2023 року, до 359 млрд гривень.

Також ми писали про те, українські банки на тлі зростання попиту нарощують обсяги ввезення готівкової валюти. Крім цього, Національний банк України (НБУ) фіксує завезення золота на 7-8 млн доларів.