Главная Финансы Назначение субсидии на услуги ЖКХ — как учитывают доходы

Назначение субсидии на услуги ЖКХ — как учитывают доходы

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 09:42
Назначение жилищной субсидии — какие учитывают периоды и виды доходов
Коммунальные платежки и калькулятор. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, у которых нет финансовой возможности полноценно рассчитываться за потребленные жилищно-коммунальные услуги, могут оформить жилищную субсидию. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) разъяснили, за какие кварталы учитывают доходы членов домохозяйства при назначении такой помощи.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.

Подробнее о жилищной субсидии и доходах

В Пенсионном фонде отметили, что часть расходов на жилищно-коммунальные услуги может покрывать государство. Однако, когда определяется размер субсидии, то учитывают доходы всех членов домохозяйства. Принимают во внимание определенные временные промежутки.

Период по поступлению доходов членов семьи зависит от месяца обращения и сезона: отопительного или неотапливаемого.

субсидії 2026
Периоды учета доходов. Источник: ПФУ

В Пенсионном фонде подчеркивают, что принимаются во внимание доходы разного типа. Он может состоять из:

  • заработной платы;
  • денежного обеспечения для военных;
  • пенсионных выплат;
  • стипендии (кроме социальной для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из этой категории);
  • социальной помощи;
  • пособия по безработице и других страховых выплат;
  • денежных переводов из-за границы;
  • дивидендов от ценных бумаг;
  • других доходов, в частности, от аренды земли или продажи имущества.

При этом денежные переводы на карту могут расценивать как доход. Если их учтут при оформлении субсидии, размер помощи уменьшится или в ее предоставлении вообще откажут.

Какие нужны документы для субсидии и как подать

При оформлении субсидии граждане должны подать в ПФУ заявление, декларацию, а также, в зависимости от ситуации, следующие документы:

  1. Если человек проживает в арендованном жилье — договор аренды;
  2. Если есть задолженность — договор об их реструктуризации;
  3. Если субсидию оформляют по месту фактического проживания — добавить справку внутренне перемещенного лица.

Как можно подать заявление и документы:

  • лично в любом сервисном центре ПФУ;
  • по почте в адрес тероргана фонда;
  • онлайн через портал е-услуг ПФУ или приложение "Пенсионный фонд".

Кроме того, документы должны принимать уполномоченные представители территориальных общин, центры предоставления админуслуг, а также это можно сделать на портале "Дія".

Что еще стоит знать украинцам

Также государство может назначать помощь после погашения долгов. Так, по данным Пенсионного фонда Украины, если ранее гражданам было отказано в назначении субсидии на отопительный сезон из-за наличия долга, они имеют право повторно обратиться ПФУ. Есть два варианта — или полное погашение задолженности, или заключение договора о его реструктуризации.

Переназначение субсидии в таком случае произойдет:

  • если пакет документов подали с 1 октября по 30 ноября включительно, субсидию начислят с начала отопительного периода.
  • если обращение произошло позже этого срока, то помощь назначат с месяца подачи документов.

Ранее мы сообщали, что домохозяйства без централизованного отопления могут получать субсидию на покупку твердого топлива. Есть определенный норматив и правила обращения за такой помощью.

Также рассказывали, что ПФУ призывает граждан регулярно информировать об обстоятельствах, которые могут влиять на право на субсидию. На такую процедуру отведено 30 дней.

коммунальные услуги ЖКХ деньги помощь субсидии
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
