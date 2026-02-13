Призначення житлової субсидії — які враховують періоди та види доходів

Комунальні платіжки та калькулятор. Фото: Новини.LIVE

Українці, у яких немає фінансової можливості повноцінно розраховуватися за спожиті житлово-комунальні послуги, можуть оформити житлову субсидію. У Пенсійному фонді України (ПФУ) роз’яснили, за які квартали враховують доходи членів домогосподарства під час призначення такої допомоги.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію ПФУ.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про житлову субсидію та доходи

У Пенсійному фонді зазначили, що частину витрат на житлово-комунальні послуги може покривати держава. Однак, коли визначається розмір субсидії, то враховують доходи усіх членів домогосподарства. Беруть до уваги певні часові проміжки.

Реклама

Період щодо надходження доходів членів родини залежить від місяця звернення та сезону: опалювального або неопалювального.

Періоди врахування доходів. Джерело: ПФУ

У Пенсійному фонді підкреслюють, що беруться до уваги доходи різного типу. Він може складатися із:

Реклама

заробітної плати;

грошового забезпечення для військових;

пенсійних виплат;

стипендії (окрім соціальної для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з цієї категорії);

соціальної допомоги;

допомоги з безробіття та інших страхових виплат;

грошових переказів із-за кордону;

дивідендів від цінних паперів;

інших доходів, зокрема, від оренди землі чи продажу майна.

При цьому грошові перекази на картку можуть розцінювати як дохід. Якщо їх врахують під час оформлення субсидії, то розмір допомоги зменшиться або у її наданні взагалі відмовлять.

Які потрібні документи для субсидії та як подати

Під час оформлення субсидії громадяни мають подати до ПФУ заяву, декларацію, а також, залежно від ситуації, такі документи:

Реклама

Якщо людина проживає в орендованому житлі — договір оренди; Якщо є заборгованість — договір про їх реструктуризацію; Якщо субсидію оформлюють за місцем фактичного проживання — додати довідку внутрішньо переміщеної особи.

Як можна подати заяву та документи:

особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ;

поштою на адресу тероргану фонду;

онлайн через портал е-послуг ПФУ або застосунок "Пенсійний фонд".

Крім того, документи мають приймати уповноважені представники територіальних громад, центри надання адмінпослуг, а також це можна зробити на порталі "Дія".

Реклама

Що ще варто знати українцям

Також держава може призначати допомогу після погашення боргів. Так, за даними Пенсійного фонду України, якщо раніше громадянам було відмовлено у призначенні субсидії на опалювальний сезон через наявність боргу, вони мають право повторно звернутися ПФУ. Є два варіанти — або повне погашення заборгованості, або укладення договору про його реструктуризацію.

Перепризначення субсидії у такому разі відбудеться:

Реклама

якщо пакет документів подали з 1 жовтня по 30 листопада включно, субсидію нарахують з початку опалювального періоду.

якщо звернення відбулося пізніше цього терміну, то допомогу призначать з місяця подачі документів.

Раніше ми повідомляли, що домогосподарства без централізованого опалення можуть отримувати субсидію на купівлю твердого палива. Є певний норматив та правила звернення за такою допомогою.

Також розповідали, що ПФУ закликає громадян регулярно інформувати про обставини, що можуть впливати на право на субсидію. На таку процедуру відведено 30 днів.