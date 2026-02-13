Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Головна Фінанси Призначення субсидії на послуги ЖКГ — як враховують доходи

Призначення субсидії на послуги ЖКГ — як враховують доходи

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 09:42
Призначення житлової субсидії — які враховують періоди та види доходів
Комунальні платіжки та калькулятор. Фото: Новини.LIVE

Українці, у яких немає фінансової можливості повноцінно розраховуватися за спожиті житлово-комунальні послуги, можуть оформити житлову субсидію. У Пенсійному фонді України (ПФУ) роз’яснили, за які квартали враховують доходи членів домогосподарства під час призначення такої допомоги.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію ПФУ.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про житлову субсидію та доходи

У Пенсійному фонді зазначили, що частину витрат на житлово-комунальні послуги може покривати держава. Однак, коли визначається розмір субсидії, то враховують доходи усіх членів домогосподарства. Беруть до уваги певні часові проміжки.

Реклама

Період щодо надходження доходів членів родини залежить від місяця звернення та сезону: опалювального або неопалювального.

субсидії 2026
Періоди врахування доходів. Джерело: ПФУ

У Пенсійному фонді підкреслюють, що беруться до уваги доходи різного типу. Він може складатися із:

Реклама
  • заробітної плати;
  • грошового забезпечення для військових;
  • пенсійних виплат;
  • стипендії (окрім соціальної для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з цієї категорії);
  • соціальної допомоги;
  • допомоги з безробіття та інших страхових виплат;
  • грошових переказів із-за кордону;
  • дивідендів від цінних паперів;
  • інших доходів, зокрема, від оренди землі чи продажу майна.

При цьому грошові перекази на картку можуть розцінювати як дохід. Якщо їх врахують під час оформлення субсидії, то розмір допомоги зменшиться або у її наданні взагалі відмовлять.

Які потрібні документи для субсидії та як подати 

Під час оформлення субсидії громадяни мають подати до ПФУ заяву, декларацію, а також, залежно від ситуації, такі документи:

Реклама
  1. Якщо людина проживає в орендованому житлі — договір оренди;
  2. Якщо є заборгованість — договір про їх реструктуризацію;
  3. Якщо субсидію оформлюють за місцем фактичного проживання — додати довідку внутрішньо переміщеної особи.

Як можна подати заяву та документи:

  • особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ;
  • поштою на адресу тероргану фонду;
  • онлайн через портал е-послуг ПФУ або застосунок "Пенсійний фонд".

Крім того, документи мають приймати уповноважені представники територіальних громад, центри надання адмінпослуг, а також це можна зробити на порталі "Дія".

Реклама

Що ще варто знати українцям

Також держава може призначати допомогу після погашення боргів. Так, за даними Пенсійного фонду України, якщо раніше громадянам було відмовлено у призначенні субсидії на опалювальний сезон через наявність боргу, вони мають право повторно звернутися ПФУ. Є два варіанти — або повне погашення заборгованості, або укладення договору про його реструктуризацію.

Перепризначення субсидії у такому разі відбудеться:

Реклама
  • якщо пакет документів подали з 1 жовтня по 30 листопада включно, субсидію нарахують з початку опалювального періоду.
  • якщо звернення відбулося пізніше цього терміну, то допомогу призначать з місяця подачі документів.

Раніше ми повідомляли, що домогосподарства без централізованого опалення можуть отримувати субсидію на купівлю твердого палива. Є певний норматив та правила звернення за такою допомогою.   

Також розповідали, що ПФУ закликає громадян регулярно інформувати про обставини, що можуть впливати на право на субсидію. На таку процедуру відведено 30 днів.

Реклама

комунальні послуги ЖКГ гроші допомога субсидії
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації