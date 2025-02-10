Кредиты в Привате в 2025 году — о чем должны знать клиенты

Даже если карта заблокирована — как Приват списывает деньги
Клиентка "ПриватБанка" в октябре 2024 года потеряла более 20 тыс. грн со своего банковского счета. Мошенникам удалось списать деньги с заблокированной карты "Универсальная".
Сообщение об этом появилось в разделе отзывов на портале "Минфин".
Что произошло
По словам женщины, 4 октября с ее кредитки была осуществлена транзакция на сумму в 27 522 грн. Служба безопасности банка не среагировала на эту операцию и позволила ее осуществить, хотя клиентка на тот момент имела банковскую карту на руках.
"Мошенники вводили неверный CVV код и банк не принял никаких действий, чтобы предотвратить мошенничество. Я не получала от банка СМС-сообщений с кодом, который мог бы подтвердить списание средств путем введения такого кода, и банк не остановил процесс списания средств", — отмечает в своей жалобе украинка.
Неизвестно, обращалась ли клиентка в правоохранительные органы по поводу произошедшей ситуации, тем временем банк продолжает начислять ей проценты за пользование кредитом.
"Работники банка звонят, ведут себя некорректно, еще и угрожают", — написала клиентка.
Отметим, что по состоянию на 10 февраля ПриватБанк никак не отреагировал на жалобу украинки.
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