Кредиты в Привате в 2025 году — о чем должны знать клиенты

Люди и авто возле отделения ПриватБанка. Фото: УНИАН

Клиентка "ПриватБанка" в октябре 2024 года потеряла более 20 тыс. грн со своего банковского счета. Мошенникам удалось списать деньги с заблокированной карты "Универсальная".

Сообщение об этом появилось в разделе отзывов на портале "Минфин".

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Что произошло

По словам женщины, 4 октября с ее кредитки была осуществлена транзакция на сумму в 27 522 грн. Служба безопасности банка не среагировала на эту операцию и позволила ее осуществить, хотя клиентка на тот момент имела банковскую карту на руках.

"Мошенники вводили неверный CVV код и банк не принял никаких действий, чтобы предотвратить мошенничество. Я не получала от банка СМС-сообщений с кодом, который мог бы подтвердить списание средств путем введения такого кода, и банк не остановил процесс списания средств", — отмечает в своей жалобе украинка.

Неизвестно, обращалась ли клиентка в правоохранительные органы по поводу произошедшей ситуации, тем временем банк продолжает начислять ей проценты за пользование кредитом.

"Работники банка звонят, ведут себя некорректно, еще и угрожают", — написала клиентка.

Отметим, что по состоянию на 10 февраля ПриватБанк никак не отреагировал на жалобу украинки.

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