ПриватБанк та поповнення карток — про яку проблему мають знати українці

Дівчина поруч із банкоматом ПриватБанку. Фото: УНІАН

В українців виникають проблеми з поповненням карток інших банків через термінали "ПриватБанку". Гроші громадян зникають, а повернути втрачене доволі складно.

Про це написав на порталі "Мінфін" у розділі відгуків користувач Kiotto Mk.

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Як розповів чоловік, днями він захотів покласти гроші на картку Monobank, а оскільки біля його будинку є тільки приватівський термінал, то вирішив скористатися ним. З невідомих причин ця фінансова операція вийшла не дуже успішною.

"На свою дурну голову я поповнив так, що термінал залишив собі 5 тис. грн", — йдеться у дописі.

Чоловік зв'язався зі службою підтримки "ПриватБанку" та дізнався, що просто так гроші йому не повернути. Менеджерка фінустанови повідомила, що для того, аби отримати свої гроші назад, йому потрібно стати клієнтом банку.

"Платиш комісію 100 грн, потім ходиш у банк, стоїш у чергах. І все одно, що тобі потрібні гроші, все одно, що ти через це пропускаєш роботу. Нікому не раджу користуватися послугами", — зауважив чоловік у своєму дописі.

Зазначимо, що станом на 2 лютого у "ПриватБанку" не відреагували на скаргу громадянина.

Ліміти на грошові перекази — які правила встановили банки

З 1 лютого почали діяти обмеження на банківські перекази для клієнтів, які не підтвердили джерела своїх доходів. В рамках лімітів частина українців зможе переказувати з картки на картку не більше 50 тис. грн. Іншим дозволять надсилати більшу суму — 150 тис. грн.

Ліміти запровадили 44 банківські установи, серед яких і державний "ПриватБанк".

Раніше у "ПриватБанку" пояснили, чому кредитні ліміти можуть скоротитися. Клієнти можуть уникнути обмежень, якщо підтверджуватимуть свої доходи.

Також ми писали, чи можуть українці уникнути незаконного походження коштів на своїх рахунках. Для цього потрібно дотримуватися простих, але важливих правил.